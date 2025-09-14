ASTROLOGIA

4 signos que vão receber boas notícias financeiras em setembro

Áries, Gêmeos, Câncer e Sagitário podem contar com ganhos inesperados, oportunidades e até um pix surpresa

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:21

Horóscopo, zodíaco e signos Crédito: SHUTTERSTOCK

Setembro chegou cheio de intensidade, eclipses e planetas retrógrados, mas nem tudo é turbulência no céu. Para alguns signos, o mês promete ser de boas surpresas no bolso: dinheiro inesperado, oportunidades de crescimento e até promoções no trabalho estão no radar astrológico.

Áries

Arianos entram em uma fase de sorte nos jogos, apostas e também na vida profissional. Vênus ilumina a 5ª Casa até o dia 19, abrindo portas para ganhos extras. O conselho é claro: cautela nos gastos para não deixar a boa maré passar batido.

Gêmeos

Com Júpiter ativando a 2ª Casa, os geminianos podem expandir os ganhos e até negociar salários melhores. Habilidade de comunicação em alta garante boas entrevistas, reuniões e acordos vantajosos.

Os signos no trabalho 1 de 12

Câncer

Cancerianos terão Vênus na 2ª Casa até o dia 19, trazendo fôlego para as finanças. O mês favorece parcerias e colaborações que podem aumentar a renda.

Sagitário

O empenho sagitariano será recompensado. Sol, Mercúrio e Vênus brilham na Casa 10, favorecendo promoções, reconhecimento e até um pix inesperado da família.