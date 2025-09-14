4 signos que vão receber boas notícias financeiras em setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:21
Setembro chegou cheio de intensidade, eclipses e planetas retrógrados, mas nem tudo é turbulência no céu. Para alguns signos, o mês promete ser de boas surpresas no bolso: dinheiro inesperado, oportunidades de crescimento e até promoções no trabalho estão no radar astrológico.
Áries
Arianos entram em uma fase de sorte nos jogos, apostas e também na vida profissional. Vênus ilumina a 5ª Casa até o dia 19, abrindo portas para ganhos extras. O conselho é claro: cautela nos gastos para não deixar a boa maré passar batido.
Gêmeos
Com Júpiter ativando a 2ª Casa, os geminianos podem expandir os ganhos e até negociar salários melhores. Habilidade de comunicação em alta garante boas entrevistas, reuniões e acordos vantajosos.
Os signos no trabalho
Câncer
Cancerianos terão Vênus na 2ª Casa até o dia 19, trazendo fôlego para as finanças. O mês favorece parcerias e colaborações que podem aumentar a renda.
Sagitário
O empenho sagitariano será recompensado. Sol, Mercúrio e Vênus brilham na Casa 10, favorecendo promoções, reconhecimento e até um pix inesperado da família.
Entre altos e baixos, Áries, Gêmeos, Câncer e Sagitário são os sortudos do mês. A dica é aproveitar a sorte, mas investir a grana de forma consciente para garantir estabilidade.