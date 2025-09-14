Acesse sua conta
Horóscopo semanal: previsão dos signos de 15 a 21 de setembro de 2025

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 05:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta semana, o Sol em Virgem fará conjunção com Mercúrio, favorecendo a clareza mental. No entanto, a oposição do Astro-Rei a Saturno e Netuno indica a possibilidade de dúvidas, frustrações e uma sensação de bloqueio e confusão. Além disso, a busca por perfeição e lógica tenderá a se deparar com emoções confusas. Logo, será necessário ajustar as expectativas, evitar a rigidez e tentar equilibrar a razão com a intuição.

Imagem - Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro

Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro

Imagem - Chuva dourada promete quitar dívidas de quatro signos até o dia 13 de setembro

Chuva dourada promete quitar dívidas de quatro signos até o dia 13 de setembro

Imagem - Dramáticos e difíceis de conviver: veja quais são os signos mais chatos do zodíaco

Dramáticos e difíceis de conviver: veja quais são os signos mais chatos do zodíaco

Mercúrio em Libra fará conjunção com o Sol, sinalizando que haverá a busca por harmonia, mas também possíveis obstáculos internos e externos. Já a oposição do planeta a Saturno e Netuno sugere confusões mentais, atrasos em decisões e dificuldades para expressar sentimentos.

Por sua vez, Vênus em Leão estará em quadratura com Urano, indicando tensões nas relações afetivas e um forte desejo de liberdade. Devido a isso, poderão ocorrer rupturas, atitudes imprevisíveis ou a necessidade de romper com padrões desgastados.

Por fim, Marte em Libra estará em quadratura com Plutão, sugerindo conflitos intensos, dependência emocional e problemas financeiros. De modo geral, a energia de Marte buscará ação diplomática, mas a quadratura com Plutão exigirá um enfrentamento profundo das situações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, você poderá sentir uma pressão maior nos relacionamentos, especialmente nos afetivos. Inclusive, será possível que conversas importantes ocorram nesse setor, o que exigirá paciência e clareza para evitar mal-entendidos ou cobranças excessivas.

No trabalho, ajustes na rotina ou imprevistos possivelmente irão interferir em seu planejamento. Logo, procure exercer a flexibilidade. Ainda nesta fase, tente dedicar mais atenção à saúde, pois o excesso de estresse poderá afetá-lo(a). Por fim, evite conflitos ao longo deste período, mesmo que precise abrir mão da razão.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro

Você poderá se sentir sobrecarregado(a) ou sem clareza, o que afetará o seu rendimento. Diante disso, a organização da rotina e os cuidados com a saúde deverão se tornar prioridades. Ademais, busque não se comprometer com mais do que consegue cumprir.

Ainda nesta fase, a criatividade e o prazer tenderão a pedir mais a sua atenção. Todavia, surpresas ou instabilidades emocionais poderão afetar os momentos de lazer. Nesse cenário, será importante evitar decisões impulsivas, sobretudo em situações que envolvam filhos, relacionamentos ou projetos pessoais. No trabalho, conflitos possivelmente surgirão, especialmente por diferenças de métodos. Logo, busque não alimentar tensões.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Gêmeos

Assuntos ligados à expressão pessoal, à criatividade e à vida amorosa receberão mais atenção. Porém, deverá ter cuidado nesses setores. Isso porque poderá surgir uma sensação de bloqueio, fazendo com que as coisas não fluam como gostaria. Logo, será importante não forçar as situações, especialmente os romances e os projetos criativos.

Ainda nesta semana, emoções do passado ou questões familiares possivelmente surgirão de forma inesperada, pedindo um olhar sensível e flexível. Diante desse cenário, busque evitar reações impulsivas ou discussões em casa. Por fim, haverá o desejo de se afirmar em situações que fogem do seu controle, trazendo desconfortos.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Câncer

Você tenderá a dedicar mais atenção à vida pessoal e ao ambiente familiar. Nesse cenário, poderá se sentir dividido(a) entre o que deseja e o que a realidade exige. Ainda nesta semana, conversas com pessoas próximas possivelmente levarão a tensões ou cobranças. Essa situação exigirá paciência e empatia.

Ademais, será possível que ocorram mudanças no cotidiano, o que causará incômodos. Diante disso, procure manter a calma e evitar decisões impulsivas, sobretudo em assuntos relacionados aos filhos, momentos de lazer e relacionamentos. Por fim, haverá a chance de que o desejo de se expressar livremente entre em conflito com resistências internas ou externas.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Leão

Haverá tendência a mal-entendidos ou dificuldades de se expressar com clareza. Diante disso, evite tirar conclusões precipitadas, especialmente em assuntos que envolvam estudos, contratos ou relações familiares. Ademais, o seu senso prático poderá ser desafiado por expectativas pouco realistas, o que exigirá que mantenha os pés no chão.

No campo financeiro, imprevistos possivelmente surgirão, pedindo flexibilidade ou ajustes nas prioridades. No ambiente familiar, o clima ficará tenso, com a presença de discussões ou exigências emocionais. Nesse cenário, procure não reagir no calor do momento e aposte no diálogo sincero.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Virgem

Você se envolverá com as finanças e com questões ligadas à autoconfiança. Nesse cenário, poderá surgir uma sensação de insegurança ou confusão sobre as prioridades. Por isso, evite decisões impulsivas. Ademais, possivelmente se sentirá dividido(a) entre o desejo de estabilidade e a necessidade de mudar algo na sua imagem.

Inclusive, mudanças na forma como é percebido(a) trarão desconfortos, mas também a possibilidade de se libertar de padrões. Por fim, será possível que a intensidade emocional torne pequenos conflitos maiores do que realmente são.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra

Nesta semana, você poderá se deparar com dúvidas sobre si ou com um conflito interno. Será um momento importante para refletir, mas evite decisões definitivas. Além disso, procure não se cobrar por não ter todas as respostas.

Ainda nesta fase, assuntos ligados à autoestima e ao modo como se expressa precisarão de mais gentileza. Haverá também uma tensão que afetará o seu bem-estar. Portanto, preste atenção aos sinais do corpo. No campo financeiro, evite decisões impulsivas, respeitando os seus limites e não tentando agradar a todos.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião

Você sentirá a necessidade de se recolher, repensar decisões e observar. Além disso, a sua intuição estará mais aguçada. No entanto, isso poderá vir acompanhado de dúvidas ou sensações confusas; portanto, evite tirar conclusões precipitadas.

Ainda nesta semana, a relação com amigos poderá enfrentar instabilidades, exigindo flexibilidade. Também será possível que surja o desejo de afirmar a sua identidade, mas tenha cuidado para não agir de forma reativa ou explosiva. Por fim, alguma tensão poderá surgir, o que demandará atenção especial ao autocuidado.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Sagitário

As questões profissionais tenderão a receber maior atenção. Nesse setor, você poderá se deparar com dúvidas, cobranças e desafios para obter clareza sobre os objetivos ou próximos passos. Diante desse cenário, evite decisões precipitadas. Além disso, a comunicação no ambiente de trabalho exigirá diplomacia e paciência.

Ainda nesta semana, mudanças nos estudos, viagens ou crenças poderão surgir, pedindo mais abertura para o novo. Nos círculos sociais, divergências de ideias ou metas podem gerar tensões; por isso, será essencial agir com estratégia para manter o equilíbrio.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio

Você questionará as suas crenças, planos e caminhos, podendo sentir que algumas ideias ou metas perderam o sentido ou encontrar obstáculos para expandir os horizontes. Nesse cenário, as viagens ou os estudos precisarão de mais atenção e paciência.

Ademais, emoções ligadas aos relacionamentos íntimos e às finanças poderão surgir de maneira inesperada. No ambiente profissional, haverá disputas de poder ou cobranças. Logo, evite entrar em conflitos e preserve a sua energia. Em resumo, nem tudo sairá como deseja nesta semana, mas haverá a oportunidade de rever escolhas com mais maturidade.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Aquário

Nesta semana, você entrará em contato com as suas sombras. Como resultado, poderão surgir dúvidas ou confusões em relações íntimas, especialmente se houver assuntos mal resolvidos ou falta de clareza. Diante desse cenário, evite forçar respostas imediatas. Além disso, mudanças nas parcerias possivelmente afetarão a sua segurança e pedirão mais flexibilidade e autenticidade.

Também será um período propício para rever questões financeiras compartilhadas ou investimentos. No campo das ideias, crenças rígidas tenderão a ser desafiadas, sobretudo se estiver preso(a) a uma visão limitada das coisas. Em resumo, o momento pedirá profundidade, mas também leveza para soltar o que já não serve.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Peixes

Você dedicará mais atenção aos relacionamentos. Nesse setor, haverá a necessidade de investir na escuta, na maturidade e na clareza. Isso porque poderá ocorrer certa dificuldade para alinhar as expectativas com o outro, especialmente se houver cobranças ou falta de diálogo.

No trabalho e na rotina, mudanças possivelmente irão interferir nas emoções ou gerar instabilidades nas parcerias. Diante desse cenário, exerça a flexibilidade, evitando resistir ao novo. Por fim, a intensidade emocional estará em alta, podendo gerar ciúmes, disputas de poder ou a necessidade de controle. Logo, procure pensar antes de agir.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Signos

