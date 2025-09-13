ASTROLOGIA

Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro

Eles estarão em sintonia com proteção espiritual e novas oportunidades

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12:54

A astrologia aponta que este domingo será marcado por uma conexão especial com os anjos da guarda para três signos do zodíaco. Leão, Virgem e Sagitário devem sentir de forma mais intensa a presença espiritual, com orientações e sinais positivos em áreas importantes da vida.

No caso de Leão, regido pelo Sol, a energia angelical se traduz em clareza e criatividade, fortalecendo a autoconfiança e a liderança. O momento favorece projetos que exigem inovação e coragem, além de trazer oportunidades inesperadas.

Para Virgem, influenciado por Mercúrio, o anjo da guarda atua na serenidade e no equilíbrio emocional. O domingo será propício para reflexões, organização mental e momentos de introspecção, ajudando a tomar decisões de forma mais calma e assertiva.

Já Sagitário, regido por Júpiter, recebe inspiração e entusiasmo para explorar novos caminhos. O signo terá abertura para ideias, estudos e experiências que ampliem horizontes, com motivação renovada para a busca de conhecimento e espiritualidade.

