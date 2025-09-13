Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três signos sentirão forte presença do anjo da guarda neste domingo, 14 de setembro

Eles estarão em sintonia com proteção espiritual e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12:54

Horóscopo, zodíaco e signos
Horóscopo, zodíaco e signos Crédito: SHUTTERSTOCK

A astrologia aponta que este domingo será marcado por uma conexão especial com os anjos da guarda para três signos do zodíaco. Leão, Virgem e Sagitário devem sentir de forma mais intensa a presença espiritual, com orientações e sinais positivos em áreas importantes da vida.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

No caso de Leão, regido pelo Sol, a energia angelical se traduz em clareza e criatividade, fortalecendo a autoconfiança e a liderança. O momento favorece projetos que exigem inovação e coragem, além de trazer oportunidades inesperadas.

Leia mais

Imagem - Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias

Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias

Imagem - Chuva dourada promete quitar dívidas de quatro signos até o dia 13 de setembro

Chuva dourada promete quitar dívidas de quatro signos até o dia 13 de setembro

Imagem - Dramáticos e difíceis de conviver: veja quais são os signos mais chatos do zodíaco

Dramáticos e difíceis de conviver: veja quais são os signos mais chatos do zodíaco

Para Virgem, influenciado por Mercúrio, o anjo da guarda atua na serenidade e no equilíbrio emocional. O domingo será propício para reflexões, organização mental e momentos de introspecção, ajudando a tomar decisões de forma mais calma e assertiva.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Já Sagitário, regido por Júpiter, recebe inspiração e entusiasmo para explorar novos caminhos. O signo terá abertura para ideias, estudos e experiências que ampliem horizontes, com motivação renovada para a busca de conhecimento e espiritualidade.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

A presença angelical, segundo crenças espirituais, reforça a sensação de proteção e direcionamento. Neste domingo, os três signos são convidados a se conectar com sinais sutis e a valorizar a intuição, fortalecendo sua jornada pessoal e espiritual.

Mais recentes

Imagem - Sonia Abrão detona remake de Vale Tudo: 'Vem aí ainda mais palhaçada'

Sonia Abrão detona remake de Vale Tudo: 'Vem aí ainda mais palhaçada'
Imagem - Cantora diz perdoar homens que planejaram decapitá-la com espada samurai

Cantora diz perdoar homens que planejaram decapitá-la com espada samurai
Imagem - Show de Lionel Richie no The Town 2025 terá participação de músico brasileiro

Show de Lionel Richie no The Town 2025 terá participação de músico brasileiro

MAIS LIDAS

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
01

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Pelourinho terá show gratuito com participações de Olodum e Mari Fernandez; confira
02

Pelourinho terá show gratuito com participações de Olodum e Mari Fernandez; confira

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
03

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador

Imagem - Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é
04

Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é