4 signos podem transformar paixão em relacionamento sério este mês

O amor poderá ser levado a outro nível para alguns signos dos zodíaco; veja se o seu está entre eles

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 23:24

Casal em um relacionamento
Casal em um relacionamento Crédito: Free Pik

Enquanto alguns signos pulam de uma relação para outra quando o fogo da paixão acaba, ou mesmo preferem ficar sozinhos, outros signos sabem dar o próximo passo em uma relação. De acordo com o time do astrólogo João Bidu, 4 signos do zodíaco quando se envolvem podem transformar a química intensa em um relacionamento sólido e duradouro. Em setembro, mês em que os desejos e as emoções ganham força com a posição dos astros, estes serão os primeiros a saberem transformar todo esse sentimento em algo para a vida. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério.

Veja os 4 signos que sabem transformar paixão em relacionamento sério e têm tudo para viverem essa concretização este mês:

Touro

Touro é conhecido pela estabilidade e pelo desejo de segurança emocional. Assim, quando sente que a paixão é verdadeira, ele não mede esforços para transformar tudo em algo sério. Além disso, gosta de construir uma relação com base em confiança, lealdade e muito carinho.

Câncer

Câncer é puro coração e dificilmente se entrega pela metade. Por isso, quando a paixão chega, o signo já pensa em como transformar esse sentimento em algo profundo. Também valoriza o lar, a família e a sensação de pertencimento, o que o torna um dos mais dedicados na hora de firmar um relacionamento.

Virgem

Virgem pode até parecer racional demais no início, mas quando decide investir em alguém, leva a sério de verdade. Esse signo analisa a relação, entende se há futuro e, a partir disso, transforma a paixão em compromisso. Além do mais, sua dedicação e cuidado com os detalhes fazem toda diferença para manter a relação firme.

Capricórnio

Capricórnio não brinca quando o assunto é amor. Embora seja cauteloso para entregar o coração, quando percebe que a paixão é forte e confiável, investe com seriedade. Afinal, ele acredita em relacionamentos sólidos, estáveis e duradouros, e por isso transforma facilmente o entusiasmo inicial em algo real e consistente.

*As análises são divulgadas pelo site João Bidu

