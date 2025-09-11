ENLACE

4 signos podem transformar paixão em relacionamento sério este mês

O amor poderá ser levado a outro nível para alguns signos dos zodíaco; veja se o seu está entre eles

Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 23:24

Enquanto alguns signos pulam de uma relação para outra quando o fogo da paixão acaba, ou mesmo preferem ficar sozinhos, outros signos sabem dar o próximo passo em uma relação. De acordo com o time do astrólogo João Bidu, 4 signos do zodíaco quando se envolvem podem transformar a química intensa em um relacionamento sólido e duradouro. Em setembro, mês em que os desejos e as emoções ganham força com a posição dos astros, estes serão os primeiros a saberem transformar todo esse sentimento em algo para a vida.

Veja os 4 signos que sabem transformar paixão em relacionamento sério e têm tudo para viverem essa concretização este mês:

Touro

Touro é conhecido pela estabilidade e pelo desejo de segurança emocional. Assim, quando sente que a paixão é verdadeira, ele não mede esforços para transformar tudo em algo sério. Além disso, gosta de construir uma relação com base em confiança, lealdade e muito carinho.

Câncer

Câncer é puro coração e dificilmente se entrega pela metade. Por isso, quando a paixão chega, o signo já pensa em como transformar esse sentimento em algo profundo. Também valoriza o lar, a família e a sensação de pertencimento, o que o torna um dos mais dedicados na hora de firmar um relacionamento.

Virgem

Virgem pode até parecer racional demais no início, mas quando decide investir em alguém, leva a sério de verdade. Esse signo analisa a relação, entende se há futuro e, a partir disso, transforma a paixão em compromisso. Além do mais, sua dedicação e cuidado com os detalhes fazem toda diferença para manter a relação firme.

Capricórnio

Capricórnio não brinca quando o assunto é amor. Embora seja cauteloso para entregar o coração, quando percebe que a paixão é forte e confiável, investe com seriedade. Afinal, ele acredita em relacionamentos sólidos, estáveis e duradouros, e por isso transforma facilmente o entusiasmo inicial em algo real e consistente.