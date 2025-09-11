SORTE

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Sorte acompanha alguns signos do Zodíaco o que torna mais fácil ganho em apostas

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:00

Signos podem mais sorte em jogos Crédito: Reprodução | Shutterstock

Ganhar na loteria é um sonho de milhares de brasileiros, até mesmo daqueles que já possuem uma grande fortuna. No entanto, há aqueles que atraem a sorte mais do que outros, inclusive pessoas de signos específicos.

A prosperidade e ganho de fortuna está ligada a alguns signos, desde sua simbologia até a atração. Entre diversos jogos que os signos podem apostar está a Mega-Sena, a loteria mais famosa do Brasil, que tem um brilho a mais no olhar do brasileiro. Por isso, confira os signos que têm maior possibilidade de ganhar na loteria:

Virgem

De acordo com a Astrologia, quando se trata de jogos, os virginianos são mais propensos a ganhar na loteria comparado com os demais do Zodíaco. Isso por causa das características de organização, análise, disciplina e trabalho árduo, que os levam a planejar e aprimorar suas ações de forma assertiva, por isso, vale ficar de olho em estudos e probabilidades, vai que alguém do signo não será o próximo sorteado na Mega da Virada, que se aproxima com a chegada do final do ano?

Peixes

Já os piscianos se destacam por causa de sua intuição afiada, que, aliada a sensibilidade e empatia, pode garantir números certeiros na hora de registrar as apostas. Vale deixar o sentimento fluir e colocar números relacionados a datas importantes.

Sagitário

Signo forte e com intuição arrojada, os sagitarianos também são conhecidos pelo seu otimismo, mostrando estarem prontos para aproveitar as oportunidades a qualquer momento. Por acreditarem que é possível atingir a ascensão social, tamanha atitude pode atrair boa sorte.

Aquário

Conhecidos por serem mais individuais em seu mundinho, mas também com forte sentimento de empatia, os aquarianos estão sempre mantendo a cautela. A abordagem metódica leva ao equilíbrio nas apostas com prudência, evitando riscos.

Escorpião