Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Sorte acompanha alguns signos do Zodíaco o que torna mais fácil ganho em apostas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:00

Signos podem mais sorte em jogos
Signos podem mais sorte em jogos Crédito: Reprodução | Shutterstock

Ganhar na loteria é um sonho de milhares de brasileiros, até mesmo daqueles que já possuem uma grande fortuna. No entanto, há aqueles que atraem a sorte mais do que outros, inclusive pessoas de signos específicos.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

A prosperidade e ganho de fortuna está ligada a alguns signos, desde sua simbologia até a atração. Entre diversos jogos que os signos podem apostar está a Mega-Sena, a loteria mais famosa do Brasil, que tem um brilho a mais no olhar do brasileiro. Por isso, confira os signos que têm maior possibilidade de ganhar na loteria:

Virgem

De acordo com a Astrologia, quando se trata de jogos, os virginianos são mais propensos a ganhar na loteria comparado com os demais do Zodíaco. Isso por causa das características de organização, análise, disciplina e trabalho árduo, que os levam a planejar e aprimorar suas ações de forma assertiva, por isso, vale ficar de olho em estudos e probabilidades, vai que alguém do signo não será o próximo sorteado na Mega da Virada, que se aproxima com a chegada do final do ano?

Peixes

Já os piscianos se destacam por causa de sua intuição afiada, que, aliada a sensibilidade e empatia, pode garantir números certeiros na hora de registrar as apostas. Vale deixar o sentimento fluir e colocar números relacionados a datas importantes.

Sagitário

Signo forte e com intuição arrojada, os sagitarianos também são conhecidos pelo seu otimismo, mostrando estarem prontos para aproveitar as oportunidades a qualquer momento. Por acreditarem que é possível atingir a ascensão social, tamanha atitude pode atrair boa sorte.

Aquário

Conhecidos por serem mais individuais em seu mundinho, mas também com forte sentimento de empatia, os aquarianos estão sempre mantendo a cautela. A abordagem metódica leva ao equilíbrio nas apostas com prudência, evitando riscos.

Escorpião

A sorte não é aliada a todos os aspectos da vida desses, mas uma virada de chave é sempre uma opção à espreita. Normalmente, as pessoas desse signo não precisam fazer muito esforço para ter o acaso a seu favor, o que pode garantir um bilhete com potencial de mudar toda uma vida.

Leia mais

Imagem - Veja 6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Veja 6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Imagem - Como reconhecer os sintomas do diabetes em animais de estimação

Como reconhecer os sintomas do diabetes em animais de estimação

Imagem - 5 receitas de comidas de boteco para você fazer em casa

5 receitas de comidas de boteco para você fazer em casa

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Quem é Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ e criadora de conteúdo adulto

Quem é Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ e criadora de conteúdo adulto
Imagem - Ciclovia eleita a mais bonita do mundo encanta turistas do mundo inteiro; veja

Ciclovia eleita a mais bonita do mundo encanta turistas do mundo inteiro; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo
01

Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Imagem - É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo
02

É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

Imagem - Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida
03

Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista