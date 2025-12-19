Fechamento de ciclo: O que a energia desta sexta revela sobre o fim de semana do seu signo (19 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 20:20
A sexta-feira, 19 de dezembro, chega com uma energia de encerramento consciente. O céu favorece ajustes finais, conversas honestas e organização de prioridades. Não é um dia de pressa, mas de intenção.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Cada signo sente o chamado de forma diferente, mas o recado é o mesmo: agir com responsabilidade hoje evita problemas amanhã. Quem respeita limites, evita impulsos e escolhe com clareza encerra o dia com sensação de dever cumprido e coração mais leve.
É o tipo de sexta-feira que não faz barulho mas muda tudo por dentro.