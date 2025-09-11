Acesse sua conta
Estereótipo confirmado? Veja os signos que mais sofrem com um término

Alguns sofrem mais e lidam de forma diferente com o fim de uma relação amorosa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 21:22

Mulher se acabando de chorar
Mulher se acabando de chorar Crédito: FreePik

O fim de um relacionamento amoroso é um momento que deixa todo mundo sem chão, às vezes mesmo a própria pessoa que decidiu terminar. Porém, de acordo com a Astrologia, alguns signos sentem essa dor de forma mais intensa e visceral, já que para esses o processo de superar costuma ser mais longo, envolvendo revisitar memórias, lidar com inseguranças e com cada ferida. O time de astrólogos do João Bidu apontou quais signos que choram e sofrem mais com o final de uma relação.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Veja quais os 4 signos que mais sofrem depois de um término:

Câncer

Em primeiro lugar, para a surpresa de ninguém, o canceriano é extremamente ligado ao passado e cria vínculos profundos. Depois de um término, tende a reviver cada detalhe da relação, demorando para aceitar que acabou. Sendo assim, torna-se um signo que precisa de tempo e acolhimento para seguir em frente.

Peixes

Em segundo lugar, romântico e sonhador, Peixes tende a idealizar os relacionamentos. Por isso, sofre profundamente depois de um término. Desse modo, o pisciano pode se perder em lembranças e ter dificuldade de se desapegar daquilo que projetava para o futuro a dois.

Libra

Libra sofre porque sente o fim da relação como um desequilíbrio em sua vida e rotina. Este signo valoriza a harmonia e a parceria, então o fim de um namoro ou casamento pode deixá-lo perdido e inseguro. Muitas vezes, o libriano demora a superar porque não sabe lidar com a solidão.

Virgem

Por fim, apesar de parecer racional, Virgem é um signo que se culpa muito após o fim de um relacionamento. Ele analisa cada detalhe, tentando entender onde errou. No entanto, esse excesso de autocrítica pode prolongar o sofrimento e atrasar o processo de cura.

*As análises são publicadas no site João Bidu

