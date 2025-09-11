DOR PROFUNDA

Estereótipo confirmado? Veja os signos que mais sofrem com um término

Alguns sofrem mais e lidam de forma diferente com o fim de uma relação amorosa

Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 21:22

Mulher se acabando de chorar Crédito: FreePik

O fim de um relacionamento amoroso é um momento que deixa todo mundo sem chão, às vezes mesmo a própria pessoa que decidiu terminar. Porém, de acordo com a Astrologia, alguns signos sentem essa dor de forma mais intensa e visceral, já que para esses o processo de superar costuma ser mais longo, envolvendo revisitar memórias, lidar com inseguranças e com cada ferida. O time de astrólogos do João Bidu apontou quais signos que choram e sofrem mais com o final de uma relação.

Os signos no amor 1 de 12

Veja quais os 4 signos que mais sofrem depois de um término:

Câncer

Em primeiro lugar, para a surpresa de ninguém, o canceriano é extremamente ligado ao passado e cria vínculos profundos. Depois de um término, tende a reviver cada detalhe da relação, demorando para aceitar que acabou. Sendo assim, torna-se um signo que precisa de tempo e acolhimento para seguir em frente.

Peixes

Em segundo lugar, romântico e sonhador, Peixes tende a idealizar os relacionamentos. Por isso, sofre profundamente depois de um término. Desse modo, o pisciano pode se perder em lembranças e ter dificuldade de se desapegar daquilo que projetava para o futuro a dois.

Libra

Libra sofre porque sente o fim da relação como um desequilíbrio em sua vida e rotina. Este signo valoriza a harmonia e a parceria, então o fim de um namoro ou casamento pode deixá-lo perdido e inseguro. Muitas vezes, o libriano demora a superar porque não sabe lidar com a solidão.

Virgem

Por fim, apesar de parecer racional, Virgem é um signo que se culpa muito após o fim de um relacionamento. Ele analisa cada detalhe, tentando entender onde errou. No entanto, esse excesso de autocrítica pode prolongar o sofrimento e atrasar o processo de cura.