ASTROLOGIA

Amor e sexo: confira previsões do seu signo ainda para setembro

Este mês promete muito romance e ânimo à flor da pele de acordo com a Astrologia

Elis Freire

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:30

Amor romântico Crédito: Pexels

A Astrologia projetou um mês de setembro cheio de emoção, amor e oportunidade de mudanças para diversos signos do zodíaco; e sim, parece que esta energia lá em cima vai durar até o fim do mês. As previsões para o amor e sexo do astrólogo João Bidu revelam muita sensualidade, sedução e encontros ainda em setembro, com desejo de sobra e muita criatividade.

Veja o que este mês ainda reserva para cada signo no quesito romântico e sexual:

Áries

Amor – Com Vênus em seu paraíso astral até o dia 19 evidenciando seu lado extrovertido, intenso e atraente, você pode ser muita areia para o caminhão de qualquer um.

Sexo – Com Vênus na Casa 5 até dia 19 e Marte na Casa 8 após dia 22, seu signo pode ficar danado, poderoso e gostando do “rala e rola”. Aproveite!

Touro

Amor – Com Sol, Mercúrio e Vênus transitando pelo seu paraíso astral, só deve dar like se o crush passar por muitos filtros. Já os Eclipses Lunar e Solar movimentam as emoções, afetos e sonhos, incitando a rever e fortalecer o romance.

Sexo – Você tem tudo para explorar sua energia, criatividade, sensualidade e desejos.

Gêmeos

Amor – Com seu paraíso astral recebendo a energia de Marte até o dia 22 e de Sol e Mercúrio nas últimas semanas, seu lema promete ser “solteira(o) sim, sozinha(o) nunca!”. Mais sociável, simpático, charmoso e sedutor, seu signo pode arranjar um contatinho aonde quer que vá! E se já tiver um flerte engatilhado, a conquista tá no papo! Mas, das certezas que deve ter, a mais forte tende a ser a indecisão, e aí pode ficar na dúvida se namora ou compra uma brusinha.

Sexo – Com um time de astros estimulando sua criatividade, autoexpressão e capacidade de sedução, você pode ficar só o forrozin do Rastapé: “E tento sair dessa rotina”. Prepara que o mês promete ser de muuuito prazer!

Câncer

Amor – Sua vida amorosa tá igual àquele filme: À espera de um milagre? Pois, para o seu choque e do resto do Zodíaco, você conta com mais autoconfiança e pé no chão, e aí pode encantar, jogar a real pro flerte e engatar um romance caloroso e estável. Já no dia 22, Marte chega no paraíso astral e deixa seu signo bem sensual, intenso e conquistador, e comendo quieto! O alerta de perigo vai para o seu lado possessivo, que vem no modo hard e tende a azedar o clima.

Sexo – O desejo de fazer mudanças pode vir com tudo em setembro. E prepara o fôlego após o dia 22, pois Marte te leva a cantar Jeito Moleque + Menos é Mais: “Foi bem assim de surpresa. Mas tô gostando, tô gostando”!

Leão

Amor – Vênus fica no seu signo até o dia 19 e acende o desejo de estar numa relação de monarquia: você é a(o) rainha(rei) e ele(a) é seu(sua) servo(a). Brincadeira (só que não?)! E com Marte em Libra até o dia 22, sua agenda social promete bombar e te render contatinho. Vejo chances de fazer a atração virar conquista, inclusive que te admire, mime… Já Plutão retrô na sua Casa 7 em setembro pode trazer questões sobre compromisso, conexão e mudanças à tona.

Sexo – Mês para rever questões íntimas e enfrentar bloqueios emocionais. Mas, com ideias refinadas e uma abordagem apaixonada, a hora H tende a ficar igual à música Gal Costa: “Em você queimar, arder. Em você tremer”.

Virgem

Amor – Setembro chega com Saturno retrô na Casa 7 a partir do dia 1º e dois Eclipses, um Lunar no dia 7 e outro Solar no dia 21, dando uma mexida no seu signo: você pode se olhar com honestidade, questionar como vem se relacionando e refletir sobre mudanças. E com Mercúrio e Vênus de rolê pelo seu signo, um período de estabilidade vem aí! Tudo indica que vai analisar o flerte da cabeça aos pés e vai ser direta(o) e reta(o), minimizando as chances de dar bode.

Sexo – Questões podem vir à tona e pedir mudanças, e aí tem tudo pra aproveitar e aprimorar suas habilidades – como canta a Anitta, “Na medida certa do prazer. E cada detalhe em você me dá mais vontade de fazer”.

Libra

Amor – A notícia boa é que tem um time de astros jogando no seu time e destacando seus talentos, especialmente seu jeito charmoso, seduzente e apaixonante. O resultado? Você tem tudo pra atrair, envolver o crush sem dar chance de levar olé e marcar um golaço. Mas trago spoilers chatinhos: Netuno retrógrado na Casa do Relacionamento em setembro e Plutão no paraíso astral podem embolar o meio de campo, com sério risco de pintar mal-entendido ou desilusão. Ôxe!

Sexo – Em setembro, pode entrar no ritmo da Veveta: Arerê. Um charme, um romantismo, um love com você! Mas também deve ser um mês para pensar e descobrir o que mais gosta na cama e te faz virar o zoinho.

Escorpião

Amor – Quer achar a pessoa dos sonhos? Deita, dorme e sonha, pois Saturno retrô no paraíso astral dificulta as coisas na vida real. Mês para reavaliar como vem lidando com o amor, sem contar que o Eclipse Lunar te convida a refletir no que deseja e mudar. Já após o dia 22, Marte no seu signo impulsiona seu lado magnético, e aí pode seduzir até uma porta, dar uns pega calientes e curtir um romance intenso. Mas como quem perdoa é Deus, não você, tem risco de treta.

Sexo – Tem gente que já nasce sem fogo, “Pena que não é o meu caso”, como diz o hit do Felipe Amorim e Carol Biazin, né? E os períodos mais quentes, intensos e criativos prometem ser a primeira semana e após o dia 22.

Sagitário

Amor – O crush não é combustível, mas etanóis? Pois você tem tudo pra interagir com desenvoltura, usar bem sua criatividade e falar abertamente o que quer, o que pode mudar seu status de relacionamento. Romance à vista, inclusive com pessoa de longe, conhecida ou amiga. Mas com Urano entrando no modo retrógrado na sua Casa 7 no dia 6 e Netuno retrô no seu paraíso astral em setembro, surpresas, reviravoltas e até frustrações não estão descartadas. Tá amarrado!

Sexo – O desejo de explorar, aprofundar e viver todas as emoções vem que vem com tudo, bem na vibe do Dominguinhos: “Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor”. Só maneira nas fantasias, pois tem risco de se frustrar.

Capricórnio

Amor – O flerte não avança? Solteirou? Foi só falar de namoro que o ficante vazou? Keep calm e vamo que vamo, cabrinha, pois Júpiter tá on na sua Casa do Relacionamento em setembro e traz altas doses de sorte pra você, além de destacar seus bons instintos e simpatia. Um romance gostosinho promete começar, desenrolar sem grandes complicações e ficar sério. E quem já tem um mô pra chamar de seu, conta com grandes chances de dar o próximo passo na relação. Amém!

Sexo – Com Vênus na Casa 8 até dia 19, você deve comandar. E com Marte em Escorpião após o dia 22, o que estava quente promete ferver! Pode até cantar Léo Santana e Ludmilla: “Amizade colorida e vrau vrau vrau vrau”!

Aquário

Amor – Sua vida amorosa anda mais parada do que uma estátua, meu anjo? Não em setembro! Graças a Vênus na Casa 7 até o dia 19 e Urano transitando de boa pelo seu paraíso astral na primeira semana, podem rolar agitos, convites pra dates e uns pega delicinha. Um novo crush promete pintar de surpresa e te levar a mudar seu status nas redes sociais. Mas desencontros, imprevistos e até um romance relâmpago não estão descartados após o dia 6, culpa de Urano retrô.

Sexo – Setembro promete intimidade ardente, significativa, perfeitinha e do seu jeito – afinal, como já dizia a Ludmilla, “Te ensinei certin”. Mas também pode ser o momento de reflexão, desapego e renovação.

Peixes

Amor – Alô, alô, Peixes! Se não vê a hora de desencalhar, setembro é o mês! Com Júpiter no seu paraíso astral, pode rolar aquela química de milhões e um romance apaixonado. Ai que delícia! Mas Sol, Mercúrio e Vênus transitando pela Casa 7, sem contar os Eclipses Lunar e Solar, vêm alertar que seu coração não é panfleto pra você entregar ao primeiro que passa pela frente. Ou seja, período para avaliar o pretendente e pensar bem no que quer pro seu relacionamento.

Sexo – Setembro tá on, assim como seus desejos! E se depender dos astros circulando pela Casa 8, você vai ficar horas na cama – e “Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço”, como já dizia o Rei.