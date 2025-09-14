Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro

Mercúrio, Vênus e eclipses movimentam as finanças dos signos no mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro traz oportunidades e desafios financeiros para todos os signos. Com Mercúrio em Virgem desde o dia 2, este tem sido um período favorável para organizar finanças, revisar contratos e negociar com mais segurança. A segunda quinzena do mês promete movimentar ainda mais o bolso: a entrada de Vênus em Virgem no dia 19 ajuda a equilibrar os gastos, enquanto a Lua Nova com eclipse solar parcial no dia 21 pode impulsionar novos projetos com grande potencial econômico.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Áries: Momento ideal para controlar gastos e planejar com antecedência. Evite decisões impulsivas e esteja atento a despesas inesperadas.

Touro: Período favorável para consolidar a estabilidade financeira. Boas oportunidades de investimento e propostas vantajosas podem aparecer.

Gêmeos: Revisar contratos e acordos é essencial. Comunicação clara ajuda a proteger interesses e até gerar novas fontes de renda.

Câncer: Mês de altos e baixos financeiros. Evite gastos impulsivos e busque aconselhamento antes de decisões importantes.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Leão: Desafios e surpresas podem surgir, mas Mercúrio em Virgem ajuda a organizar as finanças e prevenir desperdícios.

Virgem: Um dos melhores períodos do ano! Recompensas financeiras, convites e projetos atraentes estão favorecidos. Vênus garante investimentos seguros.

Libra: Hora de reavaliar o orçamento e cortar gastos desnecessários. O Sol em Libra a partir do dia 22 trará equilíbrio e decisões mais acertadas.

Escorpião: Evite riscos e concentre-se em economizar. Marte traz determinação, mas também pode gerar tensões — prudência é essencial.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Sagitário: Novas oportunidades de renda aparecem. Investir em conhecimento ou capacitação pode gerar retorno financeiro a médio prazo.

Capricórnio: Disciplina e planejamento são fundamentais. Revisar investimentos e pensar em metas de longo prazo garante estabilidade.

Aquário: Reavalie parcerias financeiras e estabeleça acordos claros. Mudanças importantes podem surgir, mas cuidado com possíveis tensões.

Peixes: Foco em economia e controle de gastos. Momento ideal para refletir sobre hábitos financeiros e buscar aconselhamento confiável.

Mais recentes

Imagem - Resumo de 'Vale Tudo': Odete sofre atentado e Marco Aurélio planeja vingança em semana de traições e alianças

Resumo de 'Vale Tudo': Odete sofre atentado e Marco Aurélio planeja vingança em semana de traições e alianças
Imagem - Ex-amante de Neymar tem casa invadida e é amarrada durante assalto em São Paulo

Ex-amante de Neymar tem casa invadida e é amarrada durante assalto em São Paulo
Imagem - Quem é Ronald Lopes? Empresário e ex-lavador de carros, flagrado com Yasmin Brunet em Noronha

Quem é Ronald Lopes? Empresário e ex-lavador de carros, flagrado com Yasmin Brunet em Noronha

MAIS LIDAS

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
01

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
02

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - GWM lança picape e SUV de 7 lugares a diesel com garantia de 10 anos
03

GWM lança picape e SUV de 7 lugares a diesel com garantia de 10 anos

Imagem - Ex de Neymar é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'; saiba detalhes
04

Ex de Neymar é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'; saiba detalhes