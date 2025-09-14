ASTROLOGIA

Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro

Mercúrio, Vênus e eclipses movimentam as finanças dos signos no mês

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro traz oportunidades e desafios financeiros para todos os signos. Com Mercúrio em Virgem desde o dia 2, este tem sido um período favorável para organizar finanças, revisar contratos e negociar com mais segurança. A segunda quinzena do mês promete movimentar ainda mais o bolso: a entrada de Vênus em Virgem no dia 19 ajuda a equilibrar os gastos, enquanto a Lua Nova com eclipse solar parcial no dia 21 pode impulsionar novos projetos com grande potencial econômico.

Os signos no trabalho 1 de 12

Áries: Momento ideal para controlar gastos e planejar com antecedência. Evite decisões impulsivas e esteja atento a despesas inesperadas.

Touro: Período favorável para consolidar a estabilidade financeira. Boas oportunidades de investimento e propostas vantajosas podem aparecer.

Gêmeos: Revisar contratos e acordos é essencial. Comunicação clara ajuda a proteger interesses e até gerar novas fontes de renda.

Câncer: Mês de altos e baixos financeiros. Evite gastos impulsivos e busque aconselhamento antes de decisões importantes.

Veja as características dos signos 1 de 7

Leão: Desafios e surpresas podem surgir, mas Mercúrio em Virgem ajuda a organizar as finanças e prevenir desperdícios.

Virgem: Um dos melhores períodos do ano! Recompensas financeiras, convites e projetos atraentes estão favorecidos. Vênus garante investimentos seguros.

Libra: Hora de reavaliar o orçamento e cortar gastos desnecessários. O Sol em Libra a partir do dia 22 trará equilíbrio e decisões mais acertadas.

Escorpião: Evite riscos e concentre-se em economizar. Marte traz determinação, mas também pode gerar tensões — prudência é essencial.

As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

Sagitário: Novas oportunidades de renda aparecem. Investir em conhecimento ou capacitação pode gerar retorno financeiro a médio prazo.

Capricórnio: Disciplina e planejamento são fundamentais. Revisar investimentos e pensar em metas de longo prazo garante estabilidade.

Aquário: Reavalie parcerias financeiras e estabeleça acordos claros. Mudanças importantes podem surgir, mas cuidado com possíveis tensões.