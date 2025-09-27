CASO DANIELLA PEREZ

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua

Amigo do ator ofereceu vingar morte de Daniella Perez

Gazolla e Daniella Perez eram casados quando ela foi assassinada por Guilherme de Pádua Crédito: Reprodução

Raul Gazolla afirmou que, nos dias seguintes ao homicídio da sua noiva, Daniella Perez, ele recebeu a visita de um amigo que dizia querer vingar a atriz. Segundo o ator, o homem chegou com a ideia de promover um ataque à 16ª Delegacia com o objetivo de matar Guilherme de Pádua, então apontado como responsável pelo crime. Gazolla contou que trabalhou para demover o amigo dessa ideia, argumentando que a ação colocaria pessoas inocentes em risco e que era preciso deixar o caso seguir pelos trâmites legais.

O episódio foi relatado por Gazolla em uma conversa para o Canal Rap77, na qual ele também explicou que levou tempo até convencer o homem a desistir da ideia, apontando que, além do risco a terceiros, era importante que a versão dos fatos viesse à tona por meio da investigação e do processo. Na mesma linha, o ator ressaltou não conseguir dormir com a possibilidade de danos colaterais causados por um ato violento.