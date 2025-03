DOR

Reação de Gazolla ao saber quem matou Daniella Perez é revelada anos depois: 'Comeu o banco da capela e ficou em posição fetal'

Assassino esteve com marido da vítima após a morte e chamou de 'irmão'

"A gente estava dentro da capela e a mãe do Gazolla me chamou no canto e falou: "Olha, a polícia já sabe quem matou a Daniela". Aí eu falei: "Quem"? Aí ela falou: "Foi o Guilherme de Pádua". Falei: "Porra, não pode ser!". Ela falou: "Foi, Frota. E eu preciso falar isso para o Raul". Aí a gente pediu para todo mundo sair, trancar a capela. Ele estava sentado assim, de cabeça baixa. Eu peguei, ajoelhei entre as pernas dele e abracei ele por aqui assim, fiz um cadeadinho assim atrás. O Maurício Matar assentou desse lado aqui e segurou o braço dele", narrou Frota. >