TECNOLOGIA

Gloria Perez 'encontra' com a filha, Daniella, por meio de IA

Daniella Perez foi assassinada em 1992 por Guilherme de Pádua, com quem ela contracenava na época

Gloria Perez se encantou por um vídeo feito por inteligência artificial (IA) que promove o "reencontro" com a filha, Daniella Perez, assassinada em 1992. "Sem palavras… Só sentindo esse abraço", escreveu a autora de novelas no perfil do artista Hidreley Diao, que criou o vídeo.