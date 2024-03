NO GLOBOPLAY

Após morte de Guilheme de Pádua, Globo pode reprisar novela com Daniella Perez

'De Corpo e Alma' foi lançada em 1992, ano da morte da atriz

Publicado em 14 de março de 2024 às 09:25

Guilherme de Pádua e Daniella Perez Crédito: Globo

Famosa por ter sido marcada pela morte de Daniella Perez na vida real, a novela De Corpo e Alma, criada em 1992, pode ser incluída no catálogo do Globoplay em breve.

Segundo apuração do site Notícias da TV, um dos principais motivos para a emissora da família Marinho colocar o folhetim no straming é justamente a morte do assassino da atriz, Guilherme de Pádua, que faleceu no final de 2022, vítima de um infarto.

A Globo decidiu, ainda nos anos 90, não reprisar a novela para não dar visibilidade ao responsável pela morte de Daniella Perez, além de prestar solidariedade à mãe da vítima, a autora Gloria Perez.

No entanto, não há informações sobre uma possível conversa entre Glória e a Globo para que a novela não fosse reprisada ou até disponibilizada no Globoplay, mas nos bastidores, a empresa entendeu que seria desconfortável para o público ver as cenas entre Bira e Yasmin, já que eles contracenaram durante as gravações.