Bolsonaro tem crise de soluço e vômito, e família avalia nova ida a hospital

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:35
A família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o médico Cláudio Birolini nesta segunda-feira (29) para atendê-lo em casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF), após ele apresentar uma piora na saúde no começo da noite.
Por meio das redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) explicou que o ex-presidente teve uma crise de soluço, acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais fortes até agora.