Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsonaro tem crise de soluço e vômito, e família avalia nova ida a hospital

Ex-presidente teria passado mal em casa nesta segunda-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:35

Jair Bolsonaro chora em igreja
Jair Bolsonaro Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

A família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o médico Cláudio Birolini nesta segunda-feira (29) para atendê-lo em casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF), após ele apresentar uma piora na saúde no começo da noite.

Leia mais

Imagem - 'Amante de Bolsonaro': Michelle processa Joice Hasselmann por vídeo com ataques

'Amante de Bolsonaro': Michelle processa Joice Hasselmann por vídeo com ataques

Imagem - Vidente fala sobre saúde de Bolsonaro e crava grande reviravolta em agosto de 2026

Vidente fala sobre saúde de Bolsonaro e crava grande reviravolta em agosto de 2026

Imagem - Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Por meio das redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) explicou que o ex-presidente teve uma crise de soluço, acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais fortes até agora.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO*.

Tags:

Jair Bolsonaro Saúde Hospital

Mais recentes

Imagem - Motorista de ônibus esfaqueia e mata passageiro após não parar em ponto

Motorista de ônibus esfaqueia e mata passageiro após não parar em ponto
Imagem - Posse de Fachin no STF: novo presidente defende democracia e independência

Posse de Fachin no STF: novo presidente defende democracia e independência
Imagem - Nova lei sancionada garante prorrogação da licença-maternidade

Nova lei sancionada garante prorrogação da licença-maternidade

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre
02

Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
03

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana
04

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana