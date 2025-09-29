SAÚDE

Bolsonaro tem crise de soluço e vômito, e família avalia nova ida a hospital

Ex-presidente teria passado mal em casa nesta segunda-feira (29)

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:35

A família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o médico Cláudio Birolini nesta segunda-feira (29) para atendê-lo em casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF), após ele apresentar uma piora na saúde no começo da noite.