Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Acordo foi fechado com líderes do União Brasil e PP. A única dúvida é quando o anúncio será feito

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:56

Tarcísio e Bolsonaro durante ato
Tarcísio e Bolsonaro durante ato Crédito: Isabella Finholdt/ Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputar as eleições presidenciais com seu apoio. O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada.

A coluna apurou que há um racha em relação ao calendário. Um grupo defende esperar até dezembro ou janeiro, sob o argumento de que isso livraria Tarcísio de ser acusado pelos eleitores de usar o governo de São Paulo como trampolim para o Planalto.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Ataque deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará
Imagem - Morte da esposa foi estopim para pai matar professor em vingança pelo filho

Morte da esposa foi estopim para pai matar professor em vingança pelo filho
Imagem - Escala 6x1: pressão popular pode reduzir jornada de trabalho, diz ministro

Escala 6x1: pressão popular pode reduzir jornada de trabalho, diz ministro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar
02

Ferreira Costa abre 150 vagas de emprego para o final de ano em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
03

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio
04

Família de professor executado por vingança por pai que perdeu filho rompe silêncio