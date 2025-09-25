POLÍTICA

Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Acordo foi fechado com líderes do União Brasil e PP. A única dúvida é quando o anúncio será feito

Metrópoles

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:56

Tarcísio e Bolsonaro durante ato Crédito: Isabella Finholdt/ Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputar as eleições presidenciais com seu apoio. O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada.