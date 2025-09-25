Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para eleição presidencial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:56
O ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputar as eleições presidenciais com seu apoio. O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada.
A coluna apurou que há um racha em relação ao calendário. Um grupo defende esperar até dezembro ou janeiro, sob o argumento de que isso livraria Tarcísio de ser acusado pelos eleitores de usar o governo de São Paulo como trampolim para o Planalto.