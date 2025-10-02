VÍDEO POLÊMICO

Joice Hasselmann diz que Michelle Bolsonaro não pode 'apagar passado': 'Crentinha era amante'

Ex-deputada reagiu após ex-primeira-dama ir à Justiça contra ela

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:37

Michelle Bolsonaro e Joice Hasselmann Crédito: Reproduçaõ

A ex-deputada federal Joice Hasselmann reagiu nas redes sociais à ação movida por Michelle Bolsonaro, que a processa por difamação após declarações feitas em um podcast. Do exterior, Joice ironizou a iniciativa da ex-primeira-dama.

“Aqui na França, fiquei sabendo que a Micheque Bolsonaro está me processando porque falei algumas — apenas algumas — verdades sobre ela, uma mulher que é uma farsa, um horror”, escreveu nesta terça-feira (30).

Michelle Bolsonaro chora em evento 1 de 4

No mesmo fio de publicações, a ex-parlamentar voltou a atacar Michelle e disse estar disposta a ampliar as acusações: “Vai ser ótimo ela me chamar para briga, porque assim fico mais disposta a abrir minha caixa de ferramentas sobre a santa do pau oco. Tem muita verdade a ser dita”.

Em entrevista ao jornal O Globo, Joice manteve o tom duro. “O choro é livre. Michelle, a mulher do condenado Jair Bolsonaro, não pode apagar seu passado. E em Brasília até as pedras da praça dos Três Poderes sabem que a ‘santa’ é do pau oco”, declarou.

Aqui da França fiquei sabendo que a Micheque Bolsonaro está me processando pq falei algumas - apenas algumas - verdades sobre ela, uma mulher que é uma farsa, um horror. Vai ser ótimo ela me chamar para briga pq assim fico mais disposta a abrir minha caixa de ferramentas sobre a… — Joice Hasselmann?? (@joicehasselmann) September 30, 2025

Ela ainda citou o escândalo das joias: “Quantas joias Michelle não embolsou que eram do Poder Público? Ficamos sabendo só do conjunto de diamantes porque a Receita pegou. E os que não foram pegos? É até uma piada uma criatura vil dessas me processar”.

Vídeo continua no ar

No episódio do Content Podcast, publicado em 27 de agosto, Joice Hasselmann fez críticas duras a Michelle Bolsonaro. A ex-deputada chamou a ex-primeira-dama de “uma grande farsa”, “um horror” e de “baixíssimo nível”.

Ela também disse que Michelle teria se envolvido com Jair Bolsonaro quando ele ainda era casado. Nas palavras de Joice: “A crentinha era amante do Bolsonaro”. Além disso, afirmou que a primeira filha de Michelle teria sido fruto de uma relação extraconjugal.

As críticas se estenderam a Jair Bolsonaro, classificado por Joice como “falso cristão”. Segundo ela, o ex-presidente “se incomodava com os evangélicos” e só se aproximava de líderes religiosos por interesse político.