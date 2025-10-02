Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Joice Hasselmann diz que Michelle Bolsonaro não pode 'apagar passado': 'Crentinha era amante'

Ex-deputada reagiu após ex-primeira-dama ir à Justiça contra ela

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:37

Michelle Bolsonaro e Joice Hasselmann
Michelle Bolsonaro e Joice Hasselmann Crédito: Reproduçaõ

A ex-deputada federal Joice Hasselmann reagiu nas redes sociais à ação movida por Michelle Bolsonaro, que a processa por difamação após declarações feitas em um podcast. Do exterior, Joice ironizou a iniciativa da ex-primeira-dama.

“Aqui na França, fiquei sabendo que a Micheque Bolsonaro está me processando porque falei algumas — apenas algumas — verdades sobre ela, uma mulher que é uma farsa, um horror”, escreveu nesta terça-feira (30).

Michelle Bolsonaro chora em evento

Michelle Bolsonaro durante evento por Reprodução
Michelle Bolsonaro durante evento por Reprodução
Michelle se emocionou no palco por Reprodução
Michelle Bolsonaro durante evento por Reprodução
1 de 4
Michelle Bolsonaro durante evento por Reprodução

No mesmo fio de publicações, a ex-parlamentar voltou a atacar Michelle e disse estar disposta a ampliar as acusações: “Vai ser ótimo ela me chamar para briga, porque assim fico mais disposta a abrir minha caixa de ferramentas sobre a santa do pau oco. Tem muita verdade a ser dita”.

Em entrevista ao jornal O Globo, Joice manteve o tom duro. “O choro é livre. Michelle, a mulher do condenado Jair Bolsonaro, não pode apagar seu passado. E em Brasília até as pedras da praça dos Três Poderes sabem que a ‘santa’ é do pau oco”, declarou.

Ela ainda citou o escândalo das joias: “Quantas joias Michelle não embolsou que eram do Poder Público? Ficamos sabendo só do conjunto de diamantes porque a Receita pegou. E os que não foram pegos? É até uma piada uma criatura vil dessas me processar”.

Vídeo continua no ar

No episódio do Content Podcast, publicado em 27 de agosto, Joice Hasselmann fez críticas duras a Michelle Bolsonaro. A ex-deputada chamou a ex-primeira-dama de “uma grande farsa”, “um horror” e de “baixíssimo nível”.

Ela também disse que Michelle teria se envolvido com Jair Bolsonaro quando ele ainda era casado. Nas palavras de Joice: “A crentinha era amante do Bolsonaro”. Além disso, afirmou que a primeira filha de Michelle teria sido fruto de uma relação extraconjugal.

As críticas se estenderam a Jair Bolsonaro, classificado por Joice como “falso cristão”. Segundo ela, o ex-presidente “se incomodava com os evangélicos” e só se aproximava de líderes religiosos por interesse político.

O vídeo, que motivou o processo por difamação, continua disponível no YouTube e já soma mais de 53 mil visualizações.

Mais recentes

Imagem - Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”

Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”
Imagem - Dentista Lorena Pitaluga morre aos 44 anos

Dentista Lorena Pitaluga morre aos 44 anos
Imagem - Choro de bebê chama atenção e jovem de 27 anos é achada morta em quarto de hotel

Choro de bebê chama atenção e jovem de 27 anos é achada morta em quarto de hotel

MAIS LIDAS

Imagem - Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão
01

Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
02

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas
03

Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias