Saiba quem é a família da “dinastia da fraude” que deu golpe no CNU

Metrópoles
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:10
A organização criminosa que figura no centro de uma investigação robusta da Polícia Federal (PF) por fazer negócios ilícitos e milionários a partir de concursos públicos federais é formada por um núcleo familiar.
O ex-policial militar Wanderlan Limeira de Sousa (no centro da foto), de 44 anos, o irmão dele, Valmir Limeira de Souza (lado esquerdo do ex-PM), 53, o filho, Wanderson Gabriel de Brito Limeira, 24, (à direita), e a sobrinha Larissa de Oliveira Neves (à esquerda), 25, foram aprovados para o cargo de auditor fiscal do trabalho no Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024.
As investigações apontam que o ex-PM Wanderlan usou a fraude para beneficiar irmãos, filhos e sobrinhos: todos colecionam aprovações fraudulentas em certames de alto prestígio.