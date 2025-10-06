FRAUDE

Saiba quem é a família da “dinastia da fraude” que deu golpe no CNU

Juntos, pais e filho, tios e sobrinhos operaram a estrutura criminosa que culminou em aprovações concursos públicos federais via CNU

Metrópoles

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:10

Família é apontada como responsável por fraude Crédito: Reprodução

A organização criminosa que figura no centro de uma investigação robusta da Polícia Federal (PF) por fazer negócios ilícitos e milionários a partir de concursos públicos federais é formada por um núcleo familiar.

O ex-policial militar Wanderlan Limeira de Sousa (no centro da foto), de 44 anos, o irmão dele, Valmir Limeira de Souza (lado esquerdo do ex-PM), 53, o filho, Wanderson Gabriel de Brito Limeira, 24, (à direita), e a sobrinha Larissa de Oliveira Neves (à esquerda), 25, foram aprovados para o cargo de auditor fiscal do trabalho no Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024.