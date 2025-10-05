Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dinastia da fraude: como família do sertão criou império milionário com concursos

Segundo os investigadores, a confiança construída entre os integrantes foi o que garantiu a sofisticação da fraude

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11:04

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

Uma investigação da Polícia Federal (PF) desarticulou organização criminosa – estruturada a partir de laços de sangue – que transformou concursos públicos federais em um negócio milionário. No centro da trama, está o ex-policial militar Wanderlan Limeira de Sousa, apontado como líder de um esquema que beneficiava diretamente irmãos, filhos e sobrinhos em aprovações fraudulentas em certames de alto prestígio.

Segundo os investigadores, a confiança construída entre os integrantes foi o que garantiu a sofisticação da fraude. O núcleo era formado por Wanderlan e os irmãos Valmir Limeira de Souza e Antônio Limeira das Neves, além de Wanderson Gabriel de Brito Limeira (filho) e Larissa de Oliveira Neves (sobrinha). Cada um tinha uma função – do recrutamento de candidatos ao repasse de gabaritos e movimentação financeira.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Leia mais

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Mais recentes

Imagem - CNU 2025 é hoje! Saiba horários, local de prova e vagas ofertadas

CNU 2025 é hoje! Saiba horários, local de prova e vagas ofertadas
Imagem - Deixar o notebook na tomada o tempo todo faz mal para a bateria?

Deixar o notebook na tomada o tempo todo faz mal para a bateria?
Imagem - Açúcar ou adoçante? Especialista explica qual a escolha mais saudável

Açúcar ou adoçante? Especialista explica qual a escolha mais saudável

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos
01

Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Imagem - Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes
02

Morto após procedimento estético, Júnior Dutra chegou a processar suposto médico por seis crimes

Imagem - Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro
03

Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar
04

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar