Hoje, 25 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 02:05

25 de novembro
25 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta terça-feira (25) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 25 de novembro é feriado?

Sim, o dia 25 de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos marcantes de 25 de novembro

Cidade com feriado no dia 25 de novembro

BARRA DOS COQUEIROS (SE)

BELMONTE (SC)

BRAGA (RS)

CAFELANDIA (PR)

CANINDE DE SAO FRANCISCO (SE)

CARIRA (SE)

GUAPIMIRIM (RJ)

INACIO MARTINS (PR)

ITABI (SE)

MALHADOR (SE)

MARMELEIRO (PR)

MONTE ALEGRE (RN)

MONTE ALEGRE DE SERGIPE (SE)

NATERCIA (MG)

NOVA ARACA (RS)

OTACILIO COSTA (SC)

PACATUBA (SE)

POCO REDONDO (SE)

POCO VERDE (SE)

QUATIS (RJ)

SANTANA DO CARIRI (CE)

SAO BENEDITO (CE)

SAO JOAO (PE)

TOMAR DO GERU (SE)

VARRE-SAI (RJ)

VERA CRUZ DO OESTE (PR)

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira), o Dia da Proclamação da República (15/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira). Agora resta somente o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

