Candidata gênio: saiba quem é a “campeã de concursos” em tempo recorde

Envolvida desde 2022 em investigações de fraude em concursos públicos, ela acumula 14 registros com suspeitas de fraude

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:01

Lais Gisely Nunes de Araújo
Lais Gisely Nunes de Araújo Crédito: Reprodução

Medicina e direito em em universidade federal, cargo de assistente administrativo em instituição de ensino federal e auditoria fiscal do trabalho por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024. Para quem vê de fora, o currículo descrito parece pertencer a algum “gênio”. No entanto, investigações da Polícia Federal (PF) apontam que os cargos são, na verdade, colecionados por uma fraudadora.

Lais Gisely Nunes de Araújo (foto em destaque), de 31 anos, é a concurseira pernambucana que entrou na mira da PF após conquistar, reiteradas vezes, vagas almejadas nacionalmente em certames públicos.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

