Candidata gênio: saiba quem é a “campeã de concursos” em tempo recorde

Envolvida desde 2022 em investigações de fraude em concursos públicos, ela acumula 14 registros com suspeitas de fraude

MetrópoIes

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:01

Lais Gisely Nunes de Araújo Crédito: Reprodução

Medicina e direito em em universidade federal, cargo de assistente administrativo em instituição de ensino federal e auditoria fiscal do trabalho por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024. Para quem vê de fora, o currículo descrito parece pertencer a algum “gênio”. No entanto, investigações da Polícia Federal (PF) apontam que os cargos são, na verdade, colecionados por uma fraudadora.