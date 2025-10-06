Candidata gênio: saiba quem é a “campeã de concursos” em tempo recorde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:01
Medicina e direito em em universidade federal, cargo de assistente administrativo em instituição de ensino federal e auditoria fiscal do trabalho por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024. Para quem vê de fora, o currículo descrito parece pertencer a algum “gênio”. No entanto, investigações da Polícia Federal (PF) apontam que os cargos são, na verdade, colecionados por uma fraudadora.
Lais Gisely Nunes de Araújo (foto em destaque), de 31 anos, é a concurseira pernambucana que entrou na mira da PF após conquistar, reiteradas vezes, vagas almejadas nacionalmente em certames públicos.