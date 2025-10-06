Acesse sua conta
Gênio? PF investiga jovem que virou “campeã de concursos” em tempo recorde

A jovem ostenta currículo de aprovações que, segundo especialistas, é estatisticamente improvável

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:20

Jovem despertou suspeita
Jovem despertou suspeita Crédito: Arte/Metrópoles

O perfil de uma jovem candidata intrigou os investigadores da Polícia Federal desde o início da apuração sobre fraudes no Concurso Nacional Unificado (CNU). Natural de Pernambuco, ela ostenta currículo de aprovações que, segundo especialistas, é estatisticamente improvável: medicina em universidade federal, direito em universidade federal, cargo de assistente administrativo em instituição de ensino federal e, por fim, auditoria fiscal do trabalho no CNU de 2024.

O que transformou sua trajetória em alvo da investigação foi a descoberta de que seu gabarito no CNU era absolutamente idêntico ao de Wanderlan Limeira de Sousa, ex-policial militar apontado como líder da organização criminosa. Segundo a PF, “há indícios fortes” de que a candidata tenha participado da fraude.

Leia mais

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - MPF instaura inquérito para apurar violação em aplicação de CNU na Bahia

MPF instaura inquérito para apurar violação em aplicação de CNU na Bahia

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

