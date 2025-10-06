FRAUDE?

Gênio? PF investiga jovem que virou “campeã de concursos” em tempo recorde

A jovem ostenta currículo de aprovações que, segundo especialistas, é estatisticamente improvável

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:20

Jovem despertou suspeita Crédito: Arte/Metrópoles

O perfil de uma jovem candidata intrigou os investigadores da Polícia Federal desde o início da apuração sobre fraudes no Concurso Nacional Unificado (CNU). Natural de Pernambuco, ela ostenta currículo de aprovações que, segundo especialistas, é estatisticamente improvável: medicina em universidade federal, direito em universidade federal, cargo de assistente administrativo em instituição de ensino federal e, por fim, auditoria fiscal do trabalho no CNU de 2024.