Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vereadores são flagrados dançando em cima de mesas após sessão na Câmara Municipal

Conduta será apurada pela Casa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:28

Cena foi flagrada na última quinta-feira (2)
Cena foi flagrada na última quinta-feira (2) Crédito: Reprodução

Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais: em cima de mesas, no plenário da Câmara de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, dois vereadores foram flagrados dançando. A cena foi filmada na última quinta-feira (2).

O vídeo mostra o cantor e os dois parlamentares, que acompanham a apresentação de cima da mesa, dançando, cantando e batendo palmas.

Segundo informações do portal G1, o show cover do rei do rock americano ocorreu em celebração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa. Os legisladores foram identificados como Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD). De acordo com a Mesa Diretora da Casa, o caso será apurado como quebra de decoro parlamentar.

Leia mais

Imagem - Árvore em chamas cai em cima de carro e mata motorista

Árvore em chamas cai em cima de carro e mata motorista

Imagem - Saiba quem é a família da “dinastia da fraude” que deu golpe no CNU

Saiba quem é a família da “dinastia da fraude” que deu golpe no CNU

Imagem - Após encontro na ONU, Lula e Trump conversam por videoconferência hoje

Após encontro na ONU, Lula e Trump conversam por videoconferência hoje

"Nós estamos averiguando os fatos para que depois a gente tome algumas medidas para que não ocorra mais o fato. Os vereadores vão ser notificados", disse o presidente da Câmara, Carlos Humberto Seraphim (PL).

O vereador Caio Salgado argumentou que a sessão já havia sido finalizada no momento da gravação e afirmou se tratar de um momento de diversão e descontração entre os parlamentares. Ele nega ter cometido quebra de decoro. Em nota, a Câmara confirmou que a sessão já havia acabado, mas, a situação ainda será apurada pois ocorreu nas dependências da Casa e podem comprometer a imagem do Legislativo municipal. 

Tags:

Brasil

Mais recentes

Imagem - Árvore em chamas cai em cima de carro e mata motorista

Árvore em chamas cai em cima de carro e mata motorista
Imagem - Resultado da Lotomania 2832, desta segunda-feira (6)

Resultado da Lotomania 2832, desta segunda-feira (6)
Imagem - Resultado da Quina 6845, desta segunda-feira (6)

Resultado da Quina 6845, desta segunda-feira (6)

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
01

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota
02

Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota

Imagem - Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador
03

Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
04

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela