Vereadores são flagrados dançando em cima de mesas após sessão na Câmara Municipal

Conduta será apurada pela Casa

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:28

Cena foi flagrada na última quinta-feira (2) Crédito: Reprodução

Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais: em cima de mesas, no plenário da Câmara de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, dois vereadores foram flagrados dançando. A cena foi filmada na última quinta-feira (2).

O vídeo mostra o cantor e os dois parlamentares, que acompanham a apresentação de cima da mesa, dançando, cantando e batendo palmas.

Segundo informações do portal G1, o show cover do rei do rock americano ocorreu em celebração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa. Os legisladores foram identificados como Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD). De acordo com a Mesa Diretora da Casa, o caso será apurado como quebra de decoro parlamentar.

"Nós estamos averiguando os fatos para que depois a gente tome algumas medidas para que não ocorra mais o fato. Os vereadores vão ser notificados", disse o presidente da Câmara, Carlos Humberto Seraphim (PL).