Vereadores são flagrados dançando em cima de mesas após sessão na Câmara Municipal

Elaine Sanoli
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:28
Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais: em cima de mesas, no plenário da Câmara de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, dois vereadores foram flagrados dançando. A cena foi filmada na última quinta-feira (2).
O vídeo mostra o cantor e os dois parlamentares, que acompanham a apresentação de cima da mesa, dançando, cantando e batendo palmas.
Segundo informações do portal G1, o show cover do rei do rock americano ocorreu em celebração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa. Os legisladores foram identificados como Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD). De acordo com a Mesa Diretora da Casa, o caso será apurado como quebra de decoro parlamentar.
"Nós estamos averiguando os fatos para que depois a gente tome algumas medidas para que não ocorra mais o fato. Os vereadores vão ser notificados", disse o presidente da Câmara, Carlos Humberto Seraphim (PL).
O vereador Caio Salgado argumentou que a sessão já havia sido finalizada no momento da gravação e afirmou se tratar de um momento de diversão e descontração entre os parlamentares. Ele nega ter cometido quebra de decoro. Em nota, a Câmara confirmou que a sessão já havia acabado, mas, a situação ainda será apurada pois ocorreu nas dependências da Casa e podem comprometer a imagem do Legislativo municipal.