Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após encontro na ONU, Lula e Trump conversam por videoconferência hoje

Conversa entre os presidentes dos EUA e do Brasil ocorre após o 'tarifaço' sobre os produtos brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:09

Lula e Donald Trump
Lula e Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira (6) de uma videoconferência com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião estava programada para as 10h30, mas ainda não há confirmação sobre a duração ou o encerramento do diálogo.

Lula acompanhou a chamada do Palácio da Alvorada, junto do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Secom).

A possibilidade do encontro havia sido anunciada por Trump no mês passado, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Na ocasião, os dois líderes se cumprimentaram brevemente após os discursos e concordaram em manter contato. Trump comentou que houve uma boa "química" entre eles, enquanto Lula afirmou que "aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu" e destacou que a relação mostrou sinais positivos.

Confira os memes sobre a participação de Trump e Lula na Assembleia da ONU

Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
1 de 6
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução

Auxiliares do presidente brasileiro indicaram que a preferência era iniciar com um contato por videoconferência ou telefone antes de uma eventual reunião presencial. A ideia era que os presidentes pudessem discutir dúvidas, identificar convergências e divergências na negociação comercial e construir gradualmente uma relação de confiança.

Relação delicada

O relacionamento entre Lula e Trump é considerado complexo desde a eleição do americano no final de 2024, exigindo cautela da diplomacia brasileira. Segundo diplomatas, há preocupação de que o encontro possa ser afetado por mudanças de posição ou interferências de assessores de Trump.

Leia mais

Imagem - 'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

Imagem - Participação de Trump e Lula na ONU gera memes nas redes sociais; confira

Participação de Trump e Lula na ONU gera memes nas redes sociais; confira

Imagem - Trump fala em 'boa química' com Lula e anuncia encontro com presidente brasileiro: 'Gostei dele'

Trump fala em 'boa química' com Lula e anuncia encontro com presidente brasileiro: 'Gostei dele'

O chamado "tarifaço", com sobretaxa de 50% sobre determinados produtos brasileiros, foi implementado pelo governo norte-americano em agosto e afetou cerca de 36% das exportações do Brasil aos EUA. A medida veio em parte por questões econômicas, como um suposto déficit comercial com o Brasil, e também por motivos políticos, relacionados ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de alegações sobre direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos.

Lula reafirmou na ONU que a soberania do Brasil e a independência do Judiciário não estão em debate, mas mostrou-se aberto a negociações comerciais. Já entre os temas de interesse para os EUA estão regulação de big techs e exploração de terras raras.

Mais recentes

Imagem - Postos de combustível do Corinthians pertencem a alvos de megaoperação contra o PCC

Postos de combustível do Corinthians pertencem a alvos de megaoperação contra o PCC
Imagem - Candidatura ao Senado provoca conflito na família Bolsonaro

Candidatura ao Senado provoca conflito na família Bolsonaro
Imagem - Gênio? PF investiga jovem que virou “campeã de concursos” em tempo recorde

Gênio? PF investiga jovem que virou “campeã de concursos” em tempo recorde

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
01

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
02

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’
03

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar