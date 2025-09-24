Acesse sua conta
Participação de Trump e Lula na ONU gera memes nas redes sociais; confira

Além das falas dos presidentes nos seus discursos, imagem do americano divulgada pela organização alimentou as brincadeiras

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:19

Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU
ONU divulgou imagem de Donaldo Trump assistindo ao discurso do presidente brasileiro Crédito: Reprodução/ONU

Os discursos dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, além do encontro de poucos segundos entre eles, movimentou as redes sociais, na terça-feira (23).

Apesar das críticas de ambos os líderes em suas falas, seja ao judiciário brasileiro, por parte de Trump, ou às medidas unilaterais contra os produtos brasileiros, por parte de Lula, o encontro dos dois e a "química excelente" entre eles, descrita pelo amerciano, rendeu inúmeros memes.

Nesta quarta-feira (24), a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou uma imagem de Trump assistindo ao discurso do brasileiro, o que só alimentou a produção de montagens e brincadeiras entre os usuários das redes sociais.

E tem de tudo entre os memes, desde o presidente americano assistindo a programas de auditório brasileiros na televisão, até imagens do presidente da França, Emmanuel Macron, sofrendo com a fala de Trump sobre o brasileiro.

Confira os memes sobre a participação de Trump e Lula na Assembleia da ONU

Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução
1 de 6
Memes sobre discursos de Trump e Lula na ONU por Reprodução

Tags:

Lula Donald Trump Memes Meme Trump Onu

