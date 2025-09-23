ELOGIOU

Trump fala em 'boa química' com Lula e anuncia encontro com presidente brasileiro: 'Gostei dele'

Apesar disso, em discurso ele criticou Brasil: “Sem nossa ajuda, vão fracassar, como outros fracassaram”

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:13

Donald Trump Crédito: Reprodução

Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu ao relatar um encontro breve com Luiz Inácio Lula da Silva e a promessa de uma nova reunião. Trump disse ter sentido uma “boa química” com o brasileiro.

“Ele me parece ser um cara muito legal. Ele gostou de mim, eu gostei dele”, afirmou o republicano. “Eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto, não gosto. Mas, por 39 segundos, nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal”.

O líder norte-americano contou que a troca aconteceu rapidamente, quando chegava ao local e Lula saía. “Nós nos vimos, nos abraçamos. Foram apenas 20 segundos, mas tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na semana que vem”, disse.

Apesar dos elogios, Trump também usou o palco da ONU para voltar a atacar o Brasil. Ele justificou as tarifas impostas recentemente, alegando que o país tem promovido distorções comerciais contra os EUA e que sofre consequências por “esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos”.

“Sem nossa ajuda, vão fracassar, como outros fracassaram”, declarou, acrescentando que o Brasil “está indo mal” e só encontrará um bom caminho quando atuar em sintonia com Washington.

Donald Trump 1 de 23

As palavras chamaram atenção porque as sanções dos EUA contra o Brasil e autoridades brasileiras foram intensificadas desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.