Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trump fala em 'boa química' com Lula e anuncia encontro com presidente brasileiro: 'Gostei dele'

Apesar disso, em discurso ele criticou Brasil: “Sem nossa ajuda, vão fracassar, como outros fracassaram”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:13

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendeu ao relatar um encontro breve com Luiz Inácio Lula da Silva e a promessa de uma nova reunião. Trump disse ter sentido uma “boa química” com o brasileiro.

“Ele me parece ser um cara muito legal. Ele gostou de mim, eu gostei dele”, afirmou o republicano. “Eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto, não gosto. Mas, por 39 segundos, nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal”.

O líder norte-americano contou que a troca aconteceu rapidamente, quando chegava ao local e Lula saía. “Nós nos vimos, nos abraçamos. Foram apenas 20 segundos, mas tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na semana que vem”, disse.

Leia mais

Imagem - Trump assume que orientações sobre vacina e Tylenol são baseadas em sua opinião: 'eu acho'

Trump assume que orientações sobre vacina e Tylenol são baseadas em sua opinião: 'eu acho'

Imagem - Ações de dona do Tylenol caem após alerta de que Trump vai relacionar paracetamol ao autismo

Ações de dona do Tylenol caem após alerta de que Trump vai relacionar paracetamol ao autismo

Imagem - Trump chama de 'terrível' a condenação de Bolsonaro

Trump chama de 'terrível' a condenação de Bolsonaro

Apesar dos elogios, Trump também usou o palco da ONU para voltar a atacar o Brasil. Ele justificou as tarifas impostas recentemente, alegando que o país tem promovido distorções comerciais contra os EUA e que sofre consequências por “esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos”.

“Sem nossa ajuda, vão fracassar, como outros fracassaram”, declarou, acrescentando que o Brasil “está indo mal” e só encontrará um bom caminho quando atuar em sintonia com Washington.

Donald Trump

Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump durante pronunciamento por Divulgação
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Divulgação
Donald Trump por Jonah Elkowitz/Shutterstock.com
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Reprodução/Instagram
Donald Trump por Reprodução/Globo News
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Trump deixou o palco escoltado por seguranças após atentado por Reprodução
Jair Bolsonaro e Donald Trump por Reprodução
Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da Fifa por Divulgação
Donald Trump ao lado do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu por Joyce N. Boghosian
Zelensky e Trump na Casa Branca por Reprodução
Elon Musk com o filho X ao lado de Trump por Reprodução
Trump e Bolsonaro por Alan Santos/PR
Encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump em 2019 por Alan Santos/PR
1 de 23
Donald Trump por Shutterstock

As palavras chamaram atenção porque as sanções dos EUA contra o Brasil e autoridades brasileiras foram intensificadas desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.

O contraste ficou ainda maior porque, pouco antes, Lula havia discursado sem citar diretamente Trump, mas mandando um recado claro: criticou as sanções, defendeu a democracia e afirmou que “a agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável”.

Mais recentes

Imagem - OMS rebate afirmações de Trump e nega ligação de Tylenol com autismo

OMS rebate afirmações de Trump e nega ligação de Tylenol com autismo
Imagem - O mundo vai acabar essa semana? Nova profecia diz que sim

O mundo vai acabar essa semana? Nova profecia diz que sim
Imagem - Trump assume que orientações sobre vacina e Tylenol são baseadas em sua opinião: 'eu acho'

Trump assume que orientações sobre vacina e Tylenol são baseadas em sua opinião: 'eu acho'

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass
03

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira