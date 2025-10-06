Acesse sua conta
Justiça mantém prisão do deputado Binho Galinha

Alba foi notificada e terá 72 horas para decidir se mantém ou não a prisão preventiva do parlamentar

  Elaine Sanoli
  Maysa Polcri

  • Elaine Sanoli

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 21:20

Binho Galinha
Binho Galinha Crédito: Reprodução

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (6) e teve a prisão mantida. O parlamentar foi preso na última sexta-feira (3), após se entregar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) em Feira de Santana. A resultado da audiência foi confirmado pelo próprio MP. 

De acordo com o órgão,  a prisão preventiva de Binho foi homologada. Após isso, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi notificada pela Justiça e terá 72 horas para decidir se mantém ou não a prisão preventiva do deputado.

Binho Galinha

Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba
Deputado estadual Binho Galinha por Divulgação
Binho Galinha por Reprodução
Binho Galinha, filho e esposa por reprodução/ Redes sociais
1 de 4
Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba

Após ser preso, Binho foi conduzido para Salvador, onde está custodiado. O política estava foragido desde a última quarta-feira (1º), quando foi deflagrada a operação Estado Anômico. A defesa nega que ele tenha cometido crimes e diz que Binho Galinha colabora com as investigações.

"O parlamentar reforça que tem colaborado com as autoridades desde o início das investigações e reafirma sua confiança na Justiça, destacando que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo do processo", diz a nota enviada pela defesa do deputado.

"Binho Galinha também ressaltou que continuará prestando todas as informações necessárias e confia que a verdade será restabelecida, reafirmando o compromisso com o devido processo legal", completa.

Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa com atuação principalmente na região de Feira de Santana. Segundo investigações das operações 'El Patrón' e 'Estado Anômico', o grupo criminoso é responsável por delitos como lavagem de dinheiro, obstrução da justiça, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas, usurpação de função pública, embaraço a investigações e tráfico de drogas.

