PRESO EM SALVADOR

Justiça mantém prisão do deputado Binho Galinha

Alba foi notificada e terá 72 horas para decidir se mantém ou não a prisão preventiva do parlamentar



Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 21:20

Binho Galinha Crédito: Reprodução

O deputado estadual Binho Galinha (PRD) passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (6) e teve a prisão mantida. O parlamentar foi preso na última sexta-feira (3), após se entregar ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) em Feira de Santana. A resultado da audiência foi confirmado pelo próprio MP.

De acordo com o órgão, a prisão preventiva de Binho foi homologada. Após isso, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi notificada pela Justiça e terá 72 horas para decidir se mantém ou não a prisão preventiva do deputado.

Após ser preso, Binho foi conduzido para Salvador, onde está custodiado. O política estava foragido desde a última quarta-feira (1º), quando foi deflagrada a operação Estado Anômico. A defesa nega que ele tenha cometido crimes e diz que Binho Galinha colabora com as investigações.

"O parlamentar reforça que tem colaborado com as autoridades desde o início das investigações e reafirma sua confiança na Justiça, destacando que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo do processo", diz a nota enviada pela defesa do deputado.

"Binho Galinha também ressaltou que continuará prestando todas as informações necessárias e confia que a verdade será restabelecida, reafirmando o compromisso com o devido processo legal", completa.