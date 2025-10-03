Acesse sua conta
Jerônimo se pronuncia após operação policial contra Binho Galinha, seu aliado foragido

Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva de Binho Galinha, réu sob acusação de liderar uma milícia na cidade de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:35

Jerônimo Rodrigues ainda não se manifestou sobre a fuga do deputado Binho Galinha
Ao lado de Jerônimo, Binho Galinha teve participação crucial nas eleições do ano passado, quando apoiou o deputado federal Zé Neto Crédito: Reprodução

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se posicionou, nesta sexta-feira (3), sobre a operação policial contra o seu aliado, o deputado estadual Binho Galinha (PRD).

"A população o elegeu. O elegeu para uma missão. No que diz respeito à questão judicial, eu não posso falar. Se tem denúncia, a polícia apurou ou está apurando, é aguardar a Justiça apurar e tomar a decisão. A Assembleia (Legislativa da Bahia) vai tomar também a decisão no que diz respeito ao mandato do deputado. Eu só aguardo", declarou Jerônimo Rodrigues, em entrevista à imprensa.

O governador afirmou ainda que o caso "não pode macular a imagem de nós políticos". "Nós já abortamos a PEC (da Blindagem) lá em Brasília para evitar qualquer possibilidade de proteção para parlamentares. Parlamentar, prefeito, governador é um ente representante do povo. Não pode ter privilégios enquanto o povo não tem. Espero que a Justiça apure, e o deputado em questão deverá tomar decisões com seus advogados", acrescentou.

A Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva de Binho Galinha, réu sob acusação de liderar uma milícia na cidade de Feira de Santana. Foram presos quatro policiais militares, além da esposa e do filho do parlamentar. O deputado estadual, no entanto, não foi encontrado pela polícia e é considerado foragido.

Binho Galinha teve participação crucial nas eleições do ano passado, quando apoiou o deputado federal Zé Neto (PT) na disputa pela prefeitura de Feira de Santana. Jerônimo participou de atos ao lado dos dois.

Em 20 de setembro, quando já era réu, Binho Galinha gravou um vídeo pedindo votos para um aliado na cidade de Milagres ao lado do governador.

