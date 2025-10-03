POLÍTICA

Jerônimo se pronuncia após operação policial contra Binho Galinha, seu aliado foragido

Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva de Binho Galinha, réu sob acusação de liderar uma milícia na cidade de Feira de Santana

Pombo Correio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:35

Ao lado de Jerônimo, Binho Galinha teve participação crucial nas eleições do ano passado, quando apoiou o deputado federal Zé Neto Crédito: Reprodução

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se posicionou, nesta sexta-feira (3), sobre a operação policial contra o seu aliado, o deputado estadual Binho Galinha (PRD).

"A população o elegeu. O elegeu para uma missão. No que diz respeito à questão judicial, eu não posso falar. Se tem denúncia, a polícia apurou ou está apurando, é aguardar a Justiça apurar e tomar a decisão. A Assembleia (Legislativa da Bahia) vai tomar também a decisão no que diz respeito ao mandato do deputado. Eu só aguardo", declarou Jerônimo Rodrigues, em entrevista à imprensa.

O governador afirmou ainda que o caso "não pode macular a imagem de nós políticos". "Nós já abortamos a PEC (da Blindagem) lá em Brasília para evitar qualquer possibilidade de proteção para parlamentares. Parlamentar, prefeito, governador é um ente representante do povo. Não pode ter privilégios enquanto o povo não tem. Espero que a Justiça apure, e o deputado em questão deverá tomar decisões com seus advogados", acrescentou.

A Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva de Binho Galinha, réu sob acusação de liderar uma milícia na cidade de Feira de Santana. Foram presos quatro policiais militares, além da esposa e do filho do parlamentar. O deputado estadual, no entanto, não foi encontrado pela polícia e é considerado foragido.

Binho Galinha teve participação crucial nas eleições do ano passado, quando apoiou o deputado federal Zé Neto (PT) na disputa pela prefeitura de Feira de Santana. Jerônimo participou de atos ao lado dos dois.