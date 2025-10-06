Alba é notificada e terá 72 horas para decidir sobre prisão de Binho Galinha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:48
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi notificada, nesta segunda-feira (6), pela Justiça e a Casa terá 72 horas para decidir se mantém ou não a prisão do deputado estadual Binho Galinha (PRD). A informação foi confirmada à coluna por dois parlamentares.
Binho Galinha se entregou ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) em Feira de Santana e foi preso na última sexta-feira (3). Ele é acusado de integrar uma organização criminosa na cidade e de ser miliciano.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba terá que dar até a próxima quinta-feira (9) uma espécie de parecer sobre a prisão de Binho Galinha. Esse parecer vai à votação no plenário do Legislativo estadual. A maioria dos deputados decidirá se o deputado permanece ou não preso. A votação será secreta, segundo parlamentares ouvidos pela coluna.