COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Alba é notificada e terá 72 horas para decidir sobre prisão de Binho Galinha

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:48

Deputado estadual Binho Galinha Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi notificada, nesta segunda-feira (6), pela Justiça e a Casa terá 72 horas para decidir se mantém ou não a prisão do deputado estadual Binho Galinha (PRD). A informação foi confirmada à coluna por dois parlamentares.

Binho Galinha se entregou ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) em Feira de Santana e foi preso na última sexta-feira (3). Ele é acusado de integrar uma organização criminosa na cidade e de ser miliciano.