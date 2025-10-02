Foragido, deputado Binho Galinha ganha R$ 34.774,64 por mês na Alba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:44
Foragido há pelo menos 24h, o deputado estadual baiano Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (PRD), é um dos alvos da Operação Estado Anômico, por suspeita de ter ligações com um grupo miliciano na Bahia. O parlamentar foi eleito em 2022, com 49.834 votos, sendo o segundo mais votado de Feira de Santana, a 130km de Salvador.
De acordo com a Lei 24.693/2022, que define o salário mensal dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba), Binho Galinha passou a receber R$ 34.774,64 por mês em 1º de janeiro de 2025. Além do valor, o parlamentar também gastou R$ 353.750,00 em verbas indenizatórias só neste ano. O valor faz parte dos recursos repassados aos deputados para ressarcir gastos relacionados às atividades parlamentares.
Entre as cifras, R$ 291.850,00 foram despendidos com custos discriminados como “divulgação da atividade parlamentar”, R$ 56.900,00 em gastos com assessorias sem especificação sobre quais tipos de serviço e R$ 5.000 em despesas com locomoção e hospedagem. As informações estão no Portal da Transparência da Alba e podem ser acessadas por qualquer cidadão.
A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Alba para informar quais os valores de possíveis auxílio-moradia e alimentação, por exemplo, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.
Binho Galinha
Binho Galinha é alvo de um mandado de prisão preventiva por suspeita de liderar uma milícia responsável por lavagem de dinheiro em Feira de Santana. Polícia Federal encontrou na tarde da quarta-feira (1º) um carro blindado, que teria sido usado para auxiliar na fuga, em uma área de mata no município. O veículo possui comunicação à internet via satélite e estava equipado com um giroflex, ferramenta de uso restrito para serviços específicos.
Policiais da PF levaram o automóvel abandonado até o pátio em Água de Meninos, na capital baiana. A Justiça também determinou o bloqueio dos bens do investigado. A esposa do deputado, Mayana Cerqueira da Silva, e o filho, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, já foram presos e transferidos para Salvador. Ambos foram detidos em 2023 e liberados pela Justiça em abril do ano passado. Quatro policiais militares também foram detidos na nova operação
Um dia antes da operação, na terça-feira (30), Binho Galinha esteve presente em uma sessão na Alba.
As investigações apontam que o parlamentar é líder de uma organização criminosa envolvida em crimes de lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais nas cidades de Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, além de um endereço comercial em Salvador.
"Verificamos que os investigados estavam praticando o comércio ilícito de armas de fogo, como também havia associação para o tráfico. Há diversas razões que levaram ao decreto de prisão preventiva dos investigados", afirmou, em coletiva de imprensa, o delegado da Polícia Federal, Geraldo Almeida. Segundo ele, os detalhes não podem ser divulgados para não prejudicar as investigações.