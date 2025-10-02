PROCURADO PELA POLÍCIA

Foragido, deputado Binho Galinha ganha R$ 34.774,64 por mês na Alba

Parlamentar é alvo de operação por suspeita de liderar milícia na Bahia

Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:44

Deputado estadual Binho Galinha Crédito: Divulgação

Foragido há pelo menos 24h, o deputado estadual baiano Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (PRD), é um dos alvos da Operação Estado Anômico, por suspeita de ter ligações com um grupo miliciano na Bahia. O parlamentar foi eleito em 2022, com 49.834 votos, sendo o segundo mais votado de Feira de Santana, a 130km de Salvador.

De acordo com a Lei 24.693/2022, que define o salário mensal dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba), Binho Galinha passou a receber R$ 34.774,64 por mês em 1º de janeiro de 2025. Além do valor, o parlamentar também gastou R$ 353.750,00 em verbas indenizatórias só neste ano. O valor faz parte dos recursos repassados aos deputados para ressarcir gastos relacionados às atividades parlamentares.

Entre as cifras, R$ 291.850,00 foram despendidos com custos discriminados como “divulgação da atividade parlamentar”, R$ 56.900,00 em gastos com assessorias sem especificação sobre quais tipos de serviço e R$ 5.000 em despesas com locomoção e hospedagem. As informações estão no Portal da Transparência da Alba e podem ser acessadas por qualquer cidadão.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Alba para informar quais os valores de possíveis auxílio-moradia e alimentação, por exemplo, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.

Binho Galinha 1 de 4

Entenda o caso

Binho Galinha é alvo de um mandado de prisão preventiva por suspeita de liderar uma milícia responsável por lavagem de dinheiro em Feira de Santana. Polícia Federal encontrou na tarde da quarta-feira (1º) um carro blindado, que teria sido usado para auxiliar na fuga, em uma área de mata no município. O veículo possui comunicação à internet via satélite e estava equipado com um giroflex, ferramenta de uso restrito para serviços específicos.

Policiais da PF levaram o automóvel abandonado até o pátio em Água de Meninos, na capital baiana. A Justiça também determinou o bloqueio dos bens do investigado. A esposa do deputado, Mayana Cerqueira da Silva, e o filho, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, já foram presos e transferidos para Salvador. Ambos foram detidos em 2023 e liberados pela Justiça em abril do ano passado. Quatro policiais militares também foram detidos na nova operação

Um dia antes da operação, na terça-feira (30), Binho Galinha esteve presente em uma sessão na Alba.

O que diz a investigação?

As investigações apontam que o parlamentar é líder de uma organização criminosa envolvida em crimes de lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais nas cidades de Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, além de um endereço comercial em Salvador.