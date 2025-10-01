FORAGIDO

Carro blindado de Binho Galinha é encontrado pela PF em área de mata

Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:19

Carro de Binho Galinha foi apreendido Crédito: Reprodução/TV Bahia/Agência Alba

A Polícia Federal (PF) localizou um carro que pertence ao deputado estadual Binho Galinha (PRD). O veículo blindado foi encontrado pela PF nesta quarta-feira (1º). O parlamentar se tornou alvo de um mandado de prisão no âmbito da operação Estado Anômico. Até o final do dia, o deputado ainda não havia sido encontrado, sendo considerado foragido da Justiça, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O carro foi localizado em uma área de mata, em Feira de Santana, com a chave escondida na roda do veículo. Informações apuradas pela TV Bahia indicam que o automóvel possui comunicação à internet via satélite e estava equipado com um giroflex, ferramenta de uso restrito para serviços específicos. Policiais da PF levaram o veículo abandonado até o pátio em Água de Meninos, em Salvador.

Nove pessoas foram presas nesta quarta-feira, entre elas a esposa do deputado, Mayana Cerqueira da Silva, e o filho, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Ambos haviam sido presos em 2023 e foram liberados pela Justiça em abril do ano passado. Quatro policiais militares também foram detidos.

As investigações apontam que o parlamentar é líder de uma organização criminosa envolvida em crimes de lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais nas cidades de Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, além de um endereço comercial em Salvador.