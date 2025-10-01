Acesse sua conta
Carro blindado de Binho Galinha é encontrado pela PF em área de mata

Deputado é alvo de mandado de prisão e está foragido

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri
  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Elaine Sanoli

  • Maysa Polcri

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:19

Carro de Binho Galinha foi apreendido
Carro de Binho Galinha foi apreendido Crédito: Reprodução/TV Bahia/Agência Alba

A Polícia Federal (PF) localizou um carro que pertence ao deputado estadual Binho Galinha (PRD). O veículo blindado foi encontrado pela PF nesta quarta-feira (1º). O parlamentar se tornou alvo de um mandado de prisão no âmbito da operação Estado Anômico. Até o final do dia, o deputado ainda não havia sido encontrado, sendo considerado foragido da Justiça, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O carro foi localizado em uma área de mata, em Feira de Santana, com a chave escondida na roda do veículo. Informações apuradas pela TV Bahia indicam que o automóvel possui comunicação à internet via satélite e estava equipado com um giroflex, ferramenta de uso restrito para serviços específicos. Policiais da PF levaram o veículo abandonado até o pátio em Água de Meninos, em Salvador.

Nove pessoas foram presas nesta quarta-feira, entre elas a esposa do deputado, Mayana Cerqueira da Silva, e o filho, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Ambos haviam sido presos em 2023 e foram liberados pela Justiça em abril do ano passado. Quatro policiais militares também foram detidos.

Binho Galinha

Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba
Deputado estadual Binho Galinha por Divulgação
Binho Galinha por Reprodução
Binho Galinha, filho e esposa por reprodução/ Redes sociais
1 de 4
Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba

As investigações apontam que o parlamentar é líder de uma organização criminosa envolvida em crimes de lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.

Leia mais

Imagem - Deputado Binho Galinha segue foragido após ser alvo de mandado da PF

Deputado Binho Galinha segue foragido após ser alvo de mandado da PF

Imagem - Quem é Binho Galinha, deputado estadual alvo de operação contra grupo miliciano na Bahia

Quem é Binho Galinha, deputado estadual alvo de operação contra grupo miliciano na Bahia

Imagem - Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa

Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais nas cidades de Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, além de um endereço comercial em Salvador.

"Verificamos que os investigados estavam praticando o comércio ilícito de armas de fogo, como também havia associação para o tráfico. Há diversas razões que levaram ao decreto de prisão preventiva dos investigados", afirmou, em coletiva de imprensa, o delegado da Polícia Federal, Geraldo Almeida. Segundo ele, os detalhes não podem ser divulgados para não prejudicar as investigações.

Tags:

Binho Galinha É Suspeito de Liderar Milícia Feira de Santana Investigação do mp

