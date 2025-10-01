Acesse sua conta
Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa

Parlamentar ainda não foi localizado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:18

Binho Galinha
Binho Galinha Crédito: Reprodução

Dez pessoas, entre elas o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, são alvos de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão por meio da 'Operação Estado Anômico', deflagrada manhã desta quarta-feira (1º), O parlamentar ainda não foi localizado. 

A ação é realizada em endereços residenciais e uma empresa, nas cidades de Salvador, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos. A operação investiga a atuação de uma organização criminosa com estrutura complexa, envolvida em crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.

Segundo as investigações, mesmo sob medidas cautelares, o político manteve a liderança do grupo, utilizando empresas de fachada e “laranjas” para movimentar recursos.

Binho Galinha

Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba
Deputado estadual Binho Galinha por Divulgação
Binho Galinha por Reprodução
Binho Galinha, filho e esposa por reprodução/ Redes sociais
1 de 4
Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 9 milhões em bens dos investigados e a suspensão das atividades de uma empresa usada para lavagem de dinheiro. A operação é um desdobramento da 'Operação El Patrón', deflagrada em dezembro de 2023, que já resultou em denúncias do MPBA contra 15 pessoas, incluindo o deputado e familiares.

A operação é realizada de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco); pela Polícia Federal, Receita Federal e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Força Correcional Integrada (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar.

