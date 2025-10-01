JOGO DO BICHO E AGIOTAGEM

Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa

Parlamentar ainda não foi localizado

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:18

Binho Galinha Crédito: Reprodução

Dez pessoas, entre elas o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, são alvos de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão por meio da 'Operação Estado Anômico', deflagrada manhã desta quarta-feira (1º), O parlamentar ainda não foi localizado.

A ação é realizada em endereços residenciais e uma empresa, nas cidades de Salvador, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos. A operação investiga a atuação de uma organização criminosa com estrutura complexa, envolvida em crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.

Segundo as investigações, mesmo sob medidas cautelares, o político manteve a liderança do grupo, utilizando empresas de fachada e “laranjas” para movimentar recursos.

Binho Galinha 1 de 4

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 9 milhões em bens dos investigados e a suspensão das atividades de uma empresa usada para lavagem de dinheiro. A operação é um desdobramento da 'Operação El Patrón', deflagrada em dezembro de 2023, que já resultou em denúncias do MPBA contra 15 pessoas, incluindo o deputado e familiares.