Quem é Binho Galinha, deputado estadual alvo de operação contra grupo miliciano na Bahia

Parlamentar já foi centro de outras operações da Polícia Federal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:01

O deputado estadual da Bahia Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (PRD), é um dos alvos da operação 'Operação Estado Anômico', por suspeita de ter ligações com um grupo miliciano na Bahia. Quatro policiais militares, além da esposa e do filho do parlamentar foram presos na manhã desta quarta-feira (1º). Ele é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não foi localizado.

A esposa do político foi identificada como Mayana Cerqueira da Silva, de 43 anos, e o filho como João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Ao todo, oito mandados já foram cumpridos.

Binho é natural de Milagres, no interior da Bahia, e foi eleito deputado estadual em 2022 pelo Patriota. O deputado recebeu o apelido após se mudar para Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, onde trabalhou em um abatedouro de galinhas.

Essa não é a primeira vez que o deputado está envolvido em suspeitas relacionadas à milícia no seu estado. Em 2023, o parlamentar foi apontado como líder da quadrilha investigada pela ‘Operação El Patron’, também da Polícia Federal. O grupo era suspeito de ligação com lavagem de dinheiro por meio do jogo do bicho, agiotagem, extorsão, dentre outros ilícitos.

Já no ano passado, Binho foi centro da operação Hybris, que também investigava uma milícia supostamente liderada pelo parlamentar. Na época, sua esposa, que já havia sido presa e colocada em domiciliar, voltou à prisão.

No início deste ano, Binho Galinha foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.

No site da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Binho Galinha se declara como empresário. Ele tem imóveis na cidade de Feira de Santana e outros municípios vizinhos.

