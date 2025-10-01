JOGO DO BICHO E AGIOTAGEM

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Parlamentar ainda não foi localizado

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:32

Binho Galinha, filho e esposa Crédito: reprodução/ Redes sociais

Quatro policiais militares, além da esposa e do filho do deputado estadual Binho Galinha foram presos na manhã desta quarta-feira (1º) durante a 'Operação Estado Anômico', por suspeita de atuação em uma organização criminosa. O parlamentar também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não foi localizado.

A esposa do político foi identificada como Mayana Cerqueira da Silva, de 43 anos, e o filho como João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Ao todo, são 10 mandados, sendo que oito já foram cumpridos, segundo a TV Bahia.

A ação é realizada em endereços residenciais e uma empresa, nas cidades de Salvador, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos. A operação envolve crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e associação para o tráfico.

Segundo as investigações, mesmo sob medidas cautelares, o político manteve a liderança do grupo, utilizando empresas de fachada e “laranjas” para movimentar recursos.

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 9 milhões em bens dos investigados e a suspensão das atividades de uma empresa usada para lavagem de dinheiro. A operação é um desdobramento da 'Operação El Patrón', deflagrada em dezembro de 2023, que já resultou em denúncias do MPBA contra 15 pessoas, incluindo o deputado e familiares.

A operação é realizada de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco); pela Polícia Federal, Receita Federal e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Força Correcional Integrada (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar.