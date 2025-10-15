ESBARROU NA JUSTIÇA

Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano

Mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:28

Conjunto Penal de Serrinha Crédito: Divulgação

Enquanto tentava acessar o Conjunto Penal de Serrinha, no nordeste da Bahia, uma mulher de 34 anos foi presa nesta quarta-feira (15). Ela possuía um mandado de prisão temporária em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher foi abordada por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, que constatou a existência do mandado. Após a confirmação da ordem judicial, ela foi detida com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e da 18ª Coorpin de Paulo Afonso.

A suspeita foi encaminhada à unidade prisional e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Entrada de drogas em presídios baianos

No dia 22 de setembro, duas mulheres foram flagradas ao tentar entrar no Conjunto Penal de Barreiras, no oeste da Bahia, com cerca de 100 gramas de drogas escondidas nas partes íntimas. Elas foram interceptadas pela tecnologia do Body Scan, os scanners corporais, antes da visita aos companheiros que estão detidos na unidade.

Após os registro, as mulheres foram abordadas e o coordenador de Vigilância e o Gerente Operacional da unidade acionado. Elas confessaram a posse. Cada uma escondia cerca de 45 gramas de drogas. Ambas foram conduzidas à delegacia da cidade pela equipe da Polícia Militar.

Em Eunápolis, no extremo sul, uma visitante foi flagrada no dia 19 de agosto tentando entrar com drogas nas dependências do Conjunto Penal de Eunápolis (CPEu). A ação resultou na apreensão de 174 gramas de substância análoga à maconha e haxixe.