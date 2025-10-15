Cidade baiana aprova lei que obriga uso de focinheira em pit bulls e outros cães

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:14
Um projeto de lei proíbe que pit bulls e outras raças de cães de grande porte ou consideradas perigosas sejam conduzidos sem o uso da focinheira em uma cidade da Bahia. A medida foi proposta pelo vereador Gerson do Mocó (Solidariedade), do município de Antônio Cardoso, na Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS).
Com a aprovação do PL, cães só poderão ser levados aos parques, praças ou vias públicas, com a utilização de coleira, guia curta de condução e focinheira. Além dos pit bulls, entre as raças de cães incluídas na medida estão cães pastor alemão, rottweiler, fila e bull dog.
Cães pitbulls usados pelo tráfico
Animais de raças que não se enquadrem na lei, mas que pesem acima de 25kg, também devem fazer uso dos dispositivos de segurança. Outro ponto do texto leva em consideração o porte físico dos tutores dos animais, caso não seja adequado para a condução, eles devem utilizar os equipamentos propostos.
O PL foi aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade e agora segue para sanção do prefeito Jocivaldo Joci (PT). Segundo Gerson do Mocó, a criação do projeto de lei foi motivada por ataques recentes de cães no município. “Teve um cachorro de alto porte que machucou um outro pequeno. Também há diversas matérias [sobre ataques de cães] que a gente viu nas cidades de fora”, disse.