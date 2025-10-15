Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade baiana aprova lei que obriga uso de focinheira em pit bulls e outros cães

Texto exige que tutores usem equipamentos de segurança nos animais

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:14

Cão com focinheira
Cão com focinheira Crédito: Reprodução

Um projeto de lei proíbe que pit bulls e outras raças de cães de grande porte ou consideradas perigosas sejam conduzidos sem o uso da focinheira em uma cidade da Bahia. A medida foi proposta pelo vereador Gerson do Mocó (Solidariedade), do município de Antônio Cardoso, na Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS).

Com a aprovação do PL, cães só poderão ser levados aos parques, praças ou vias públicas, com a utilização de coleira, guia curta de condução e focinheira. Além dos pit bulls, entre as raças de cães incluídas na medida estão cães pastor alemão, rottweiler, fila e bull dog.

Cães pitbulls usados pelo tráfico

PM é atacado por pitbull após comando de traficante no Pau Miúdo por Reprodução
Seis crianças ficaram feridas após serem atacadas por um cachorro da raça pitbull na manhã da última quinta-feira (22), na Escola Municipal Liberdade, localizada em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. por Reprodução
Régis Pitbull agrediu idoso com uma cabeçada e dois socos por Reprodução
[Edicase]O pitbull é altamente inteligente, o que facilita o seu treinamento (Imagem: Olga Cranga | Shutterstock) por Imagem: Olga Cranga | Shutterstock
[Edicase]Apesar de semelhantes, o dogo argentino e o pitbull são raças com características distintas (Imagem: Greta Larson | Shutterstock) por Imagem: Greta Larson | Shutterstock
Pitbull por Shutterstock
[Edicase]O pitbull terrier americano é um cão leal e protetor com pelagem curta e brilhante, ideal para famílias (Imagem: shymar27 | Shutterstock) por
Ataque de pitbull em Feira de Santana por Reprodução
Jamiro Coelho Ferreira morreu após ser atacado durante trabalho por pitbull que cuidava em Natividade, no RJ por Reprodução/TV Natividade
Ataque do pitbull por Reprodução
Os pitbulls estavam soltos e atacaram escritora por Reprodução
[Edicase]O pitbull costuma ser criado para diferentes fins (Imagem: Natthapot Chantaravibo | Shutterstock) por Imagem: Natthapot Chantaravibo | Shutterstock
[Edicase]O pitbull e o american staffordshire terrier são cachorros diferentes (Imagem: GoDog Photo e Eve Photography | Shutterstock) por Imagem: GoDog Photo e Eve Photography | Shutterstock
Cães de rua atacam moradores: mais de 30 vítimas por Reprodução
Cães de rua atacam moradores: mais de 30 vítimas por Reprodução
Cães de rua atacam moradores: mais de 30 vítimas por Reprodução
Cães de rua atacam moradores: mais de 30 vítimas por Reprodução
Cães de rua atacam moradores: mais de 30 vítimas por Divulgação
Pitbull já matou dois cães e atacou duas pessoas em Monte Gordo por Reprodução
1 de 19
PM é atacado por pitbull após comando de traficante no Pau Miúdo por Reprodução

Animais de raças que não se enquadrem na lei, mas que pesem acima de 25kg, também devem fazer uso dos dispositivos de segurança. Outro ponto do texto leva em consideração o porte físico dos tutores dos animais, caso não seja adequado para a condução, eles devem utilizar os equipamentos propostos.

O PL foi aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade e agora segue para sanção do prefeito Jocivaldo Joci (PT). Segundo Gerson do Mocó, a criação do projeto de lei foi motivada por ataques recentes de cães no município. “Teve um cachorro de alto porte que machucou um outro pequeno. Também há diversas matérias [sobre ataques de cães] que a gente viu nas cidades de fora”, disse.

Leia mais

Imagem - Criança autista é atacada por pitbull na Bahia

Criança autista é atacada por pitbull na Bahia

Imagem - Cachorro é atacado por pitbull enquanto passeava com tutora em Patamares

Cachorro é atacado por pitbull enquanto passeava com tutora em Patamares

Imagem - Pitbull já matou outros dois cães e atacou duas pessoas na Bahia; saiba mais

Pitbull já matou outros dois cães e atacou duas pessoas na Bahia; saiba mais

Mais recentes

Imagem - Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano

Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano
Imagem - Suspeita de matar guarda municipal em festa com garotas de programa é presa na Bahia

Suspeita de matar guarda municipal em festa com garotas de programa é presa na Bahia
Imagem - Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200

Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos