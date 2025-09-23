Acesse sua conta
Criança autista é atacada por pitbull na Bahia

Menino de apenas 4 anos foi internado no Hospital Manoel Novaes, em Itabuna

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 22:19

Criança de 4 anos foi atacada por pitbull
Criança de 4 anos foi atacada por pitbull Crédito: Reprodução

Uma criança autista, de apenas 4 anos, foi alvo de um ataque de um cachorro da raça pitbull. O caso aconteceu na Rua Santa Luzia, no bairro São Caetano, em Itabuna, no Sul da Bahia, na noite da última segunda-feira (22).

De acordo com informações da TV Bahia, a criança teve ferimentos no pescoço, nas pernas e no pé após ter sido atacada pelo animal. Ela foi levado para o Hospital Manoel Novaes, onde permanecia internada até a manhã desta terça-feira (23).

O menino Heitor estava na calçada de casa, brincando com a irmã mais velha, quando o cachorro passou correndo e atacou as crianças. O momento foi capturado por uma câmera de segurança próximo do local.

Ao ver a cena, a mãe correu até a criança para fazer o animal soltá-la, mas não teve sucesso. As imagens mostram que o dono do cachorro chega no local para tentar ajudar a mulher e poucos segundos depois a criança é liberada. Um vizinho, que é policial militar, também chegou com uma arma para ajudar a contornar a situação.

"Eu ouvi gritos de socorro e eu já imaginei do que poderia se tratar, porque o cachorro já tinha fugido outras vezes e matado um gato na rua. Na mesma hora eu corri para dentro de casa e peguei minha arma, porque sou policial militar, e saí correndo para dar esse suporte porque o cachorro já estava atacando alguma vítima", contou o homem.

A irmã do garotinho também foi ferida do dedo, mas não precisou de atendimento medico. A mãe foi até a Polícia Civil (PC) abrir um boletim de ocorrência contra o tutor do animal. O CORREIO entrou em contato com a PC, em busca de informações sobre o caso, mas não houve retorno.

À TV Santa Cruz, o dono do cachorro alegou que o animal é "dócil" e tem o costume de brincar com as crianças da rua.

