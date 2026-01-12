Acesse sua conta
Homem é preso suspeito de matar rodoviário de Salvador

Adailton Oliva Pereira, 49, desapareceu após deixar o trabalho

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:30

Família procura cobrador de ônibus desaparecido
Corpo de cobrador de ônibus foi localizado às margens de rio em Camaçari Crédito: Reprodução

Um homem investigado pelo homicídio do cobrador de ônibus Adailton Oliva Pereira, 49, foi preso na manhã desta segunda-feira (12), na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O homem é o segundo suspeito preso por envolvimento no crime. 

Após deixar o posto de cobrador de ônibus, no dia 29 de outubro, Adailton Oliva foi trabalhar como motorista por aplicativo - a sua segunda profissão - e não foi mais visto.

O corpo da vítima foi encontrado às margens do Rio Joanes, em Camaçari, dois dias após o desaparecimento. Já o carro dele, que também havia sumido, foi abandonado em Simões Filho. As duas cidades ficam localizadas na RMS. 

Um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio foi cumprido contra o suspeito nesta segunda (12), que segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e descobrir a motivação do crime.

No dia 26 de dezembro, policiais militares localizaram outro investigado pelo crime no bairro de Barro Duro, em Salvador. Em sua posse, foram encontradas porções de maconha, crack, cocaína e drogas sintéticas, o que resultou na prisão em flagrante.

