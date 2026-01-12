CRIME

Homem é preso suspeito de matar rodoviário de Salvador

Adailton Oliva Pereira, 49, desapareceu após deixar o trabalho

Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:30

Corpo de cobrador de ônibus foi localizado às margens de rio em Camaçari Crédito: Reprodução

Um homem investigado pelo homicídio do cobrador de ônibus Adailton Oliva Pereira, 49, foi preso na manhã desta segunda-feira (12), na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O homem é o segundo suspeito preso por envolvimento no crime.

Após deixar o posto de cobrador de ônibus, no dia 29 de outubro, Adailton Oliva foi trabalhar como motorista por aplicativo - a sua segunda profissão - e não foi mais visto.

O corpo da vítima foi encontrado às margens do Rio Joanes, em Camaçari, dois dias após o desaparecimento. Já o carro dele, que também havia sumido, foi abandonado em Simões Filho. As duas cidades ficam localizadas na RMS.

Um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio foi cumprido contra o suspeito nesta segunda (12), que segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e descobrir a motivação do crime.