Cobrador de ônibus desaparece após sair do trabalho em Salvador

Sindicato dos Rodoviários faz apelo para encontrar trabalhador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:41

Família procura cobrador de ônibus desaparecido
Família procura cobrador de ônibus desaparecido Crédito: Reprodução

O cobrador de ônibus Adailton Oliva Pereira, 49 anos, não é visto desde quarta-feira (29), após deixar o trabalho, na região do Jardim das Margaridas, em Salvador. Ele integra a lista de pessoas desaparecidas da Polícia Civil da Bahia. 

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador foi procurado por familiares de Adailton para buscar informações sobre o paradeiro do trabalhador.

"De imediato já entramos em contato com a Secretária de Segurança Pública do estado, com o objetivo de encontrar o trabalhador. Fazemos um apelo à categoria, de que todos divulguem amplamente essas informações para que possamos encontrar o quanto antes nosso companheiro", diz a entidade que representa a categoria. 

"O Sindicato se coloca à disposição da família, inclusive por meio do setor jurídico, e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Adailton seja comunicada à Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), ao Sindicato, a algum dirigente sindical da sua garagem, ou à própria família", completa o sindicato. 

Parentes de Adailton afirmam que ele deixou o trabalho como cobrador da empresa OT-TRANS por volta das 19 horas e foi trabalhar como motorista de aplicativo. Informações sobre o paradeiro do homem podem ser comunicadas à Polícia Civil, através do telefone (71) 99631-6538.

