Quem era o policial militar morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Maysa Polcri
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13:56
O policial morto durante uma briga na área externa de uma barraca da Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), foi identificado como o soldado da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos. O crime foi registrado no domingo (11).
O policial ingressou na PM do Ceará em 11 de junho de 2018 e estava lotado na 2ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar, em Fortaleza. Paulo Henrique estava de folga quando foi morto.
PM foi morto em praia de Fortaleza
Imagens de câmeras de segurança registraram a briga entre o soldado e outro homem. Após o início do desentendimento, o suspeito desferIU um tapa no rosto de Paulo Henrique. Depois, a discussão evoluiU para os disparos que atingiram o militar.
A Secretaria da Segurança informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência, registrada como homicídio doloso.
A briga ocorreu na fila de acesso ao espaço e não chegou a atingir a área interna da barraca, onde ocorria uma festa. Segundo o estabelecimento, Sunrise Beach Club, não houve entrada de pessoas armadas no interior do local.
"O episódio ocorreu integralmente na área externa, antes do acesso ao estabelecimento, e os protocolos de controle e segurança da casa atuam justamente para impedir a entrada de objetos ou armas que coloquem em risco a integridade do público, colaboradores e da operação. A Sunrise Beach Club lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com as famílias e com todas as pessoas afetadas e manifesta pesar diante da gravidade dos fatos", diz trecho da nota.
A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) lamentou a morte de Paulo Henrique, em nota. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", afirma.
A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) também se manifestou. "A APS expressa seus sentimentos, primeiramente, à família do policial e a todos os colegas de farda que perderam um de seus combatentes. Neste momento de profunda dor, que Deus possa confortar o coração de todos e fortalecer familiares e amigos diante de tamanha perda", escreveu.