PRAIA DO FUTURO

Quem era o policial militar morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

PM-CE lamentou a morte do soldado de 37 anos

Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13:56

Briga terminou em morte Crédito: Reprodução

O policial morto durante uma briga na área externa de uma barraca da Praia do Futuro, em Fortaleza (CE), foi identificado como o soldado da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos. O crime foi registrado no domingo (11).

O policial ingressou na PM do Ceará em 11 de junho de 2018 e estava lotado na 2ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar, em Fortaleza. Paulo Henrique estava de folga quando foi morto.

PM foi morto em praia de Fortaleza 1 de 4

Imagens de câmeras de segurança registraram a briga entre o soldado e outro homem. Após o início do desentendimento, o suspeito desferIU um tapa no rosto de Paulo Henrique. Depois, a discussão evoluiU para os disparos que atingiram o militar.

A Secretaria da Segurança informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência, registrada como homicídio doloso.

O crime

A briga ocorreu na fila de acesso ao espaço e não chegou a atingir a área interna da barraca, onde ocorria uma festa. Segundo o estabelecimento, Sunrise Beach Club, não houve entrada de pessoas armadas no interior do local.

"O episódio ocorreu integralmente na área externa, antes do acesso ao estabelecimento, e os protocolos de controle e segurança da casa atuam justamente para impedir a entrada de objetos ou armas que coloquem em risco a integridade do público, colaboradores e da operação. A Sunrise Beach Club lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com as famílias e com todas as pessoas afetadas e manifesta pesar diante da gravidade dos fatos", diz trecho da nota.



A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) lamentou a morte de Paulo Henrique, em nota. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", afirma.

