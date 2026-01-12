Acesse sua conta
PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Outro homem foi baleado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 07:56

PM de folga foi baleado e morto
PM de folga foi baleado e morto Crédito: Reprodução

Uma discussão na área externa de uma barraca da Praia do Futuro terminou com a morte de um policial militar, que estava de folga, na noite deste domingo (11), em Fortaleza. Além do agente, um segundo homem foi atingido por disparos e socorrido após o ataque. As informações são do portal G1. 

Imagens do sistema de segurança do local mostram o momento em que o PM, cuja identidade não foi divulgada, se envolve em um desentendimento com o suspeito. Durante a confusão, o homem chega a dar um tapa no rosto do militar antes de efetuar os disparos.

Em comunicado oficial, a Sunrise Beach Club informou que a briga aconteceu na fila de acesso ao espaço e não chegou a atingir a área interna da barraca, onde ocorria uma festa. Segundo o estabelecimento, não houve entrada de pessoas armadas no interior do local.

"O episódio ocorreu integralmente na área externa, antes do acesso ao estabelecimento, e os protocolos de controle e segurança da casa atuam justamente para impedir a entrada de objetos ou armas que coloquem em risco a integridade do público, colaboradores e da operação. A Sunrise Beach Club lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com as famílias e com todas as pessoas afetadas e manifesta pesar diante da gravidade dos fatos", diz um trecho da nota.

A Secretaria da Segurança informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência, registrada como homicídio doloso.

"Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento", afirmou a pasta em nota.

