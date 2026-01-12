Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Menino de 7 anos morre após acidente grave no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Moisés Araújo dos Santos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:59

Moisés Araújo dos Santos
Moisés Araújo dos Santos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um menino de sete anos, identificado como Moisés Araújo dos Santos, morreu em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-116, no município de Tucano, no nordeste da Bahia, no domingo (11). A morte foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com informações da TV Bahia, a família de Moisés seguia em direção à zona rural do município de Euclides da Cunha, quando uma carreta que trafegava pela rodovia soltou o tambor de freio, que atingiu o veículo da família. Moisés estava com os pais e as irmãs no momento do acidente.

Leia mais

Imagem - Homem é preso após agredir mulher e tentar asfixiar bebê de quatro meses na Grande Salvador

Homem é preso após agredir mulher e tentar asfixiar bebê de quatro meses na Grande Salvador

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Guias de perícia e remoção foram expedidas. Diligências são realizadas para apurar as causas do acidente.

Tags:

Bahia Acidente Tucano

Mais recentes

Imagem - Motorista com camisa estampada 'bebo pra ficar ruim' mata homem atropelado em Salvador

Motorista com camisa estampada 'bebo pra ficar ruim' mata homem atropelado em Salvador
Imagem - Homem é preso suspeito de matar rodoviário de Salvador

Homem é preso suspeito de matar rodoviário de Salvador
Imagem - Prefeitura alerta para aumento de ataques de piranhas em cidade da Bahia

Prefeitura alerta para aumento de ataques de piranhas em cidade da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era o policial militar morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

Quem era o policial militar morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa
02

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
03

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira