TUCANO

Menino de 7 anos morre após acidente grave no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Moisés Araújo dos Santos

Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:59

Moisés Araújo dos Santos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um menino de sete anos, identificado como Moisés Araújo dos Santos, morreu em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-116, no município de Tucano, no nordeste da Bahia, no domingo (11). A morte foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com informações da TV Bahia, a família de Moisés seguia em direção à zona rural do município de Euclides da Cunha, quando uma carreta que trafegava pela rodovia soltou o tambor de freio, que atingiu o veículo da família. Moisés estava com os pais e as irmãs no momento do acidente.