Homem é preso após agredir mulher e tentar asfixiar bebê de quatro meses na Grande Salvador

Caso aconteceu em Monte Gordo, distrito de Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:49

Delegacia de Monte Gordo, Camaçari
Delegacia de Monte Gordo, em Camaçari Crédito: Reprodução

Um homem de 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por agredir a companheira, de 28, e um bebê de quatro meses no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, na Grande Salvador. A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com a ocorrência, a mulher procurou a unidade policial relatando que estava sofrendo agressões por parte do companheiro. Em um dos episódios, ele teria tentado asfixiar o bebê e agredido fisicamente a mãe, que sofreu socos e mordidas ao tentar proteger a criança. As vítimas receberam atendimento médico na UPA de Monte Gordo e foram transferidas para unidades especializadas em Camaçari e Feira de Santana.

O homem, que é suspeito de participar do homicídio de Emerson da Silva da Hora, de 26 anos, ocorrido em 22 de setembro de 2024, já foi preso por roubos de veículos e a estabelecimentos comerciais. Ele foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, e encaminhado à Polinter, onde está à disposição da Justiça.

O mandado foi cumprido por equipes da 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo, vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

