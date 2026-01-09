Coronel da PM morre em grave acidente no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:44
O coronel da Polícia Militar Inácio Paz de Lira Júnior morreu em um acidente de trânsito no km 25 da BA-263, em um trecho entre Itapetinga e Itambé, no sudoeste da Bahia, na noite da última quinta-feira (8).
A batida ocorreu entre um veículo de passeio e um caminhão boiadeiro. O coronel foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Itambé, mas não resistiu aos ferimentos.
"Neste momento de dor e consternação, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de farda, expressando seus sentimentos e desejando força e conforto a todos diante desta perda irreparável", diz trecho da nota da corporação.