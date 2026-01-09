LUTO

Coronel da PM morre em grave acidente no interior da Bahia

Policial foi identificado como Inácio Paz de Lira Júnior

Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:44

Inácio Paz de Lira Júnior Crédito: Reprodução

O coronel da Polícia Militar Inácio Paz de Lira Júnior morreu em um acidente de trânsito no km 25 da BA-263, em um trecho entre Itapetinga e Itambé, no sudoeste da Bahia, na noite da última quinta-feira (8).

A batida ocorreu entre um veículo de passeio e um caminhão boiadeiro. O coronel foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Itambé, mas não resistiu aos ferimentos.