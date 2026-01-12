MORREU NO LOCAL

Motorista com camisa estampada 'bebo pra ficar ruim' mata homem atropelado em Salvador

Suspeito apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas

Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:47

Mototaxista foi atropelado e morreu em Salvador Crédito: Reprodução

Um mototaxista identificado como José Rivaldo Santana Menezes, de 52 anos, foi atropelado e morto na tarde desta segunda-feira (12), em Salvador. Ele foi atingido por um carro que invadiu a calçada no bairro de Narandiba. O motorista, que foi levado à Central de Flagrantes para prestar depoimento, apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas.

Durante o atropelamento, um detalhe chamou atenção de quem estava no local: o motorista utilizava uma camiseta que estampava a frase "Eu bebo pra ficar ruim. Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio". Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito minutos após o atropelamento, escoltado por policiais militares.