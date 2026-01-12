Motorista com camisa estampada 'bebo pra ficar ruim' mata homem atropelado em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:47
Um mototaxista identificado como José Rivaldo Santana Menezes, de 52 anos, foi atropelado e morto na tarde desta segunda-feira (12), em Salvador. Ele foi atingido por um carro que invadiu a calçada no bairro de Narandiba. O motorista, que foi levado à Central de Flagrantes para prestar depoimento, apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas.
Durante o atropelamento, um detalhe chamou atenção de quem estava no local: o motorista utilizava uma camiseta que estampava a frase "Eu bebo pra ficar ruim. Se fosse pra ficar bom, eu tomava remédio". Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito minutos após o atropelamento, escoltado por policiais militares.
Ao chegar na Central de Flagrantes, no entanto, o suspeito utilizava uma camiseta preta, sem estampa. O mototaxista José Rivaldo morreu no local do atropelamento, e a polícia foi acionada. O CORREIO entrou em contato com a Polícia Civil que afirmou, em nota, que a ocorrência estava em fase de registro.