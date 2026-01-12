Acesse sua conta
Morre empresário vítima de acidente com jet skis em Barra do Jacuípe

Caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:51

Acidente foi registrado no dia 3 de janeiro de 2026
Acidente foi registrado no dia 3 de janeiro de 2026 Crédito: Reprodução

O empresário Rubens Souza Santos Brandão, 41 anos, morreu no domingo (11), após passar oito dias internado. Ele foi vítima de um grave acidente envolvendo dois jet skis em Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A colisão entre as motos aquáticas aconteceu no dia 3 de janeiro. Uma mulher de 24 anos, ferida no mesmo acidente, permanece internada após ser submetida a uma cirurgia. 

Rubens Brandão era dono da Brandão Telecom, empresa de internet com sede no bairro de Águas Claras, em Salvador. O sepultamento acontece na tarde desta segunda-feira (12), no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. 

"Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilham deste momento de dor", afirma a empresa, em nota. 

O acidente é investigado pela 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes. A Capitania dos Portos da Bahia também instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas do acidente. 

Acidentes

Uma reportagem do CORREIO, publicada em dezembro do ano passado, revelou quais são as infrações mais recorrentes envolvendo jet skis na Bahia.

De acordo com a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, os registros mais comuns são de falta de habilitação do condutor, embarcação não inscrita na Capitania, documentação vencida ou irregular, descumprimento da distância mínima de 200 metros dos banhistas, navegação em velocidade incompatível com as condições do local e a prática de navegação noturna.

Em 2025, 76 motos aquáticas foram apreendidas na região sob tutela da Capitania dos Portos da Bahia, que abrange 1.183 km de litoral, além da Baía de Todos-os-Santos e da Baía de Camamu. Atualmente, são 3.943 motos aquáticas inscritas na área. 

O empresário Carlos Antônio Batista Santos, de 41 anos, também foi vítima de um acidente envolvendo jet ski, em dezembro do ano passado. A colisão da moto aquática com um barco de pesca foi registrada na praia da Ribeira, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 20 horas, horário em que o uso de jet skis é proibido. Eles só devem ser conduzidas durante o dia, até o pôr do sol. 

