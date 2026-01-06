CRIME

Briga por manobras de jet ski termina com execução de empresário

Vítima foi morta a tiros em um quiosque no Lago Corumbá, em Caldas Novas–GO, após reclamar de manobras perigosas; autor dos disparos fugiu por via aquática.

Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:37

Bruno Guerra, empresario morto em Goiás Crédito: Redes Sociais

O empresário Bruno Guerra, de 44 anos, foi executado a tiros na tarde deste domingo (4) em um quiosque np Lago Corumbá, em Caldas Novas, em Goiás. O crime, que ocorreu diante de dezenas de banhistas, teria sido motivado por uma discussão banal relacionada ao uso de motos aquáticas nas proximidades da margem.

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a confusão começou quando Bruno reclamou com um grupo de homens que realizava manobras perigosas com jet skis perto de onde famílias e crianças nadavam. Após uma troca de ofensas, um dos homens foi embora, mas logo retornou, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o empresário, fugindo em seguida. O suspeito foi logo capturado na mata próxima ao local.

Em suas redes sociais, Bruno se apresentava como administrador da Marina entre amigos, empreendimento ligado a artigos para atividades náuticas na região.