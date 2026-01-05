Acesse sua conta
'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador

Tudo começou com uma briga de casal

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:00

Itacaranha
Itacaranha Crédito: Reprodução/ Instagram @belezas.suburbio

O duplo homicídio ocorrido no primeiro dia do ano, em Itacaranha, no Subúrbio de Salvador, teria começado após uma briga entre um casal e terminado com a intervenção do chamado “tribunal do crime”.

De acordo com moradores, um homem, identificado como Mateus, discutiu com a companheira, que teria procurado traficantes da região.

Itacaranha por Reprodução/ Instagram @belezas.suburbio

Autorizado apenas um “corretivo”, Alexandre Tatu matou a vítima e acabou executado como punição.

