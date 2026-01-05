'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:00
O duplo homicídio ocorrido no primeiro dia do ano, em Itacaranha, no Subúrbio de Salvador, teria começado após uma briga entre um casal e terminado com a intervenção do chamado “tribunal do crime”.
De acordo com moradores, um homem, identificado como Mateus, discutiu com a companheira, que teria procurado traficantes da região.
“Corretivo” termina com dois mortos no Subúrbio
Autorizado apenas um “corretivo”, Alexandre Tatu matou a vítima e acabou executado como punição.