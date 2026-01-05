COLUNA BRUNO WENDEL

'Corretivo' vira execução e termina com dois mortos no Subúrbio de Salvador

Tudo começou com uma briga de casal

Bruno Wendel

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:00

Itacaranha Crédito: Reprodução/ Instagram @belezas.suburbio

O duplo homicídio ocorrido no primeiro dia do ano, em Itacaranha, no Subúrbio de Salvador, teria começado após uma briga entre um casal e terminado com a intervenção do chamado “tribunal do crime”.

De acordo com moradores, um homem, identificado como Mateus, discutiu com a companheira, que teria procurado traficantes da região.

“Corretivo” termina com dois mortos no Subúrbio 1 de 60