Ordem do tráfico: CV veta motos barulhentas em bairro de Salvador; saiba mais

Bruno Wendel
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:00
Nas comunidades, as ordens impostas pelo poder paralelo são cumpridas à risca. No Complexo do Nordeste, o Comando Vermelho (CV) proibiu motos com escapamentos barulhentos, ou seja, modificados para incrementar o ronco do veículo.
A determinação foi imposta na semana do Natal, após uma série de reclamações de moradores, especialmente daqueles que vivem em casas localizadas às margens das vias.
Segundo fontes policiais, lideranças do grupo criminoso foram procuradas por idosos e pessoas com familiares acamados, que relataram noites sem dormir há meses e temiam agravamento da situação durante o período festivo.