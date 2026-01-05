COLUNA BRUNO WENDEL

Ordem do tráfico: CV veta motos barulhentas em bairro de Salvador; saiba mais

Decisão é tomada após pedido dos próprios moradores

Bruno Wendel

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:00

Marca do CV no Vale das Pedrinhas Crédito: Marina Silva

Nas comunidades, as ordens impostas pelo poder paralelo são cumpridas à risca. No Complexo do Nordeste, o Comando Vermelho (CV) proibiu motos com escapamentos barulhentos, ou seja, modificados para incrementar o ronco do veículo.

A determinação foi imposta na semana do Natal, após uma série de reclamações de moradores, especialmente daqueles que vivem em casas localizadas às margens das vias.

