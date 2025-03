BRUNO WENDEL

'Tribunal do crime': homem acusado de estuprar menina é morto pelo Comando Vermelho no Vale das Pedrinhas

Criança era enteada dele

Bruno Wendel

Publicado em 13 de março de 2025 às 12:32

A ética das cadeias costuma perdoar assassinos e traficantes, mas não há compaixão para estuprador. As regras da "lei" do tráfico imperam também fora dos presídios. Foi o que aconteceu com um homem conhecido como "Pezão" no Vale das Pedrinhas. Ele foi sentenciado à morte pelo "tribunal do crime" do Comando Vermelho (CV) após ser acusado de estuprar a enteada de oito anos nesta terça-feira (11). >

Pezão foi encontrado com várias facadas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo dele em uma rua, que seria no próprio bairro. "Nós não fomos acionados para esta ocorrência, mas o que se fala é que a morte tem ligação com o 'tribunal do crime'. No entanto, não conseguimos ainda provar nada", declara o major Cristiano Paraíso, comandante da 41ª companhia Independente (Nordeste de Amaralina). >

Mãe e filha eram do interior e estavam há pouco tempo em Salvador, quando conheceram "Pezão" e passaram a residir na casa dele. Segundo fontes da PC, vizinhos flagram os três numa mesma cama, inclusive imagens de celular teriam registrado o ato e chegado ao conhecimento do CV. >

O policiamento no local foi reforçado. "Por que ficamos preocupados do linchamento se estender para a mãe, pois chegou a informação de que ela teria participado de tudo, por isso estamos com unidades lá. Até o momento, as equipes não encontraram ela e a menina. A casa está vazia", relata o major. >