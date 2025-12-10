ALERTA

Quais são as infrações mais cometidas por condutores de jet ski na Baía de Todos-os-Santos

Saiba o que é preciso para pilotar motos aquáticas

Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 05:30

Jet Ski Crédito: Pixabay/Reprodução

A morte do empresário Carlos Antônio Batista Santos, de 41 anos, vítima de um acidente envolvendo jet ski na praia da Ribeira, em Salvador, chamou atenção para os riscos do uso indevido de motos aquáticas. Elas só devem ser conduzidas durante o dia, mas a batida aconteceu à noite, por volta das 20 horas. Condutor experiente e dono de uma empresa de passeios turísticos, Cacau, como era conhecido, não resistiu aos ferimentos no

De acordo com a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Bahia, as infrações mais recorrentes envolvendo condutores de motos aquáticas incluem: falta de habilitação do condutor, embarcação não inscrita na Capitania dos Portos, documentação vencida ou irregular, descumprimento da distância mínima de 200 metros dos banhistas, navegação em velocidade incompatível com as condições do local e a prática de navegação noturna.

Apenas neste ano, 76 motos aquáticas foram apreendidas na região sob tutela da Capitania dos Portos da Bahia, que abrange 1.183 km de litoral, além da Baía de Todos-os-Santos e da Baía de Camamu. Atualmente, são 3.943 motos aquáticas inscritas na área. O empresário Carlos Antônio tinha autorização para pilotar a embarcação, apesar de utilizar o jet ski fora do horário permitido.



A colisão entre o jet ski que Cacau pilotava e o barco de pesca ocorreu na Praia da Ribeira, em Salvador, na noite de domingo (7). A orla estava movimentada no momento do acidente, que foi presenciado por banhistas, que resgataram o casal do mar. A emissão de autorização para pilotar motos aquáticas demanda de curso e prova teórica.



O instrutor e fundador da Nina Náutica, Renato Queiroz, ministra aulas para futuros condutores de motos aquáticas. Ele alerta que a condução de jet skis indevidamente durante a noite e o consumo de álcool formam uma combinação perigosa. "Em Salvador, temos a proximidade com as ilhas, e as pessoas costumam infringir as normas e exceder o prazo de permanência no mar com as motos aquáticas", avalia.