Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quais são as infrações mais cometidas por condutores de jet ski na Baía de Todos-os-Santos

Saiba o que é preciso para pilotar motos aquáticas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 05:30

Jet Ski
Jet Ski Crédito: Pixabay/Reprodução

A morte do empresário Carlos Antônio Batista Santos, de 41 anos, vítima de um acidente envolvendo jet ski na praia da Ribeira, em Salvador, chamou atenção para os riscos do uso indevido de motos aquáticas. Elas só devem ser conduzidas durante o dia, mas a batida aconteceu à noite, por volta das 20 horas. Condutor experiente e dono de uma empresa de passeios turísticos, Cacau, como era conhecido, não resistiu aos ferimentos no 

De acordo com a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos da Bahia, as infrações mais recorrentes envolvendo condutores de motos aquáticas incluem: falta de habilitação do condutor, embarcação não inscrita na Capitania dos Portos, documentação vencida ou irregular, descumprimento da distância mínima de 200 metros dos banhistas, navegação em velocidade incompatível com as condições do local e a prática de navegação noturna. 

Apenas neste ano, 76 motos aquáticas foram apreendidas na região sob tutela da Capitania dos Portos da Bahia, que abrange 1.183 km de litoral, além da Baía de Todos-os-Santos e da Baía de Camamu. Atualmente, são 3.943 motos aquáticas inscritas na área. O empresário Carlos Antônio tinha autorização para pilotar a embarcação, apesar de utilizar o jet ski fora do horário permitido. 

Acidente na Praia da Ribeira

Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar por Reprodução/ Redes sociais
Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar por Reprodução/ Redes sociais
Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar por Reprodução/ Redes sociais
1 de 3
Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar por Reprodução/ Redes sociais

A colisão entre o jet ski que Cacau pilotava e o barco de pesca ocorreu na Praia da Ribeira, em Salvador, na noite de domingo (7). A orla estava movimentada no momento do acidente, que foi presenciado por banhistas, que resgataram o casal do mar. A emissão de autorização para pilotar motos aquáticas demanda de curso e prova teórica. 

O instrutor e fundador da Nina Náutica, Renato Queiroz, ministra aulas para futuros condutores de motos aquáticas. Ele alerta que a condução de jet skis indevidamente durante a noite e o consumo de álcool formam uma combinação perigosa. "Em Salvador, temos a proximidade com as ilhas, e as pessoas costumam infringir as normas e exceder o prazo de permanência no mar com as motos aquáticas", avalia. 

"O consumo de bebida alcóolica não é permitido para quem conduz jet ski, além do ato infracional, é uma questão de segurança. O mar não tem acostamento e é mais delicado pedir ajuda. Então, quanto maior a lucidez, melhor para o condutor realizar manobras e evitar acidentes", acrescenta. 

Mais recentes

Imagem - Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)

Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)
Imagem - João Gomes, Toque Dez e mais: prefeitura baiana anuncia primeiras atrações do São João 2026

João Gomes, Toque Dez e mais: prefeitura baiana anuncia primeiras atrações do São João 2026
Imagem - Cau Gomez lança livro com cartuns raros e premiados em Salvador

Cau Gomez lança livro com cartuns raros e premiados em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos
01

Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
02

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - Nova Lei do Farol: confira o que os motoristas devem fazer para evitar multa de R$ 130 e 4 pontos
03

Nova Lei do Farol: confira o que os motoristas devem fazer para evitar multa de R$ 130 e 4 pontos

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
04

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas